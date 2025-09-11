Larry Ellison kısa süreliğine Elon Musk’ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison bir günde servetini 100 milyar dolardan fazla artırdı.

81 yaşındaki teknoloji lideri kısa bir süreliğine de olsa Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde zirveye oturdu.

Daha sonrasında Elon Musk, sahibi olduğu unvanı geri aldı.

Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, Elon Musk’ı geride bırakarak kısa bir süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı oldu. Yöneticinin serveti, teknoloji şirketinin etkileyici hisse senedi fiyatı artışının doğrudan bir sonucu olarak, sadece bir sabah içinde 100 milyar doların üzerine çıktı.

Milyarder sıralamasındaki değişiklik, Oracle’ın beklentilerin üzerinde çeyreklik sonuçlar bildirmesinin ve bulut altyapısı sektöründe agresif bir büyümeye işaret etmesinin ardından geldi.

Değerleme sonrası 81 yaşındaki Ellison, yaklaşık 385 milyar dolarlık serveti olan Musk’ı geride bırakarak tahmini 393 milyar dolarlık net servete ulaştı. Bu hamle, dünyanın en zengin insanı sıralamasını geçici olarak değiştirdi.

Ellison, Oracle hisselerinin fırlamasıyla zirveye yerleşti

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre bu artış, kişisel servette kaydedilen en büyük günlük artışı temsil ediyor. Ellison, New York’ta saat 10:10 civarında zirveye ulaşırken, Oracle hisseleri dakikalar içinde yaklaşık yüzde 40 değer kazandı.

Oracle’ın etkileyici performansı OpenAI, Meta, Nvidia ve hatta Musk’ın yapay zeka şirketi xAI gibi devlerle imzalanan milyar dolarlık sözleşmelerle doğrudan bağlantılı olarak yorumlanıyor. Şirkete göre bu anlaşmalar gelecekteki gelir rezervlerini 455 milyar dolara çıkardı ve önümüzdeki yıllarda önemli bir artış öngörülüyor.

Bulut gelirinin bu mali yılda 18 milyar dolara ulaşması beklenirken, 2030 yılına kadar bu rakamın 144 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Ellison, yatırımcılarla yaptığı bir konferans görüşmesinde, “Yapay zeka her şeyi değiştiriyor” diyerek Oracle’ın bu dönüşümün arkasındaki altyapıya liderlik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Elon Musk koltuğunu geri aldı

Ellison’ın kısa süreli liderliğine rağmen Elon Musk, aynı gün Oracle hisselerinin ilk kazançlarının bir kısmını geri vermesiyle dünyanın en zengin insanı unvanını geri aldı. Fakat servetlerdeki bu fark, finans piyasasının küresel listenin zirvesinde kimin oturacağını birkaç saat içinde nasıl yeniden tanımlayabileceğini gösteriyor.

Analistlere göre Musk ve Ellison arasındaki anlaşmazlık yalnızca şirketlerin bireysel performanslarını değil, aynı zamanda yapay zeka sektöründeki liderlik için stratejik yarışı da yansıtıyor.

Elon Musk, yatırımcıları Tesla’nın robotik ve yapay zeka alanındaki potansiyeline ikna etmeye çalışırken, Larry Ellison ise güçlü sözleşmelerden ve büyük piyasa oyuncularının güveninden yararlanıyor.

Elon Musk, tüm zorluklara rağmen teknoloji dünyasının merkezi isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca milyarder iş insanı, Tesla yönetim kurulunun belirlediği ve onu dünyanın ilk trilyoneri yapabilecek bir tazminat paketi öngören hedeflere ulaşırsa servetini katlayarak büyütecek.