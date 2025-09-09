Apple, AirPods Pro 3’ü resmen tanıttı: Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Apple, AirPods Pro 3'ü piyasaya tanıttı.

Yeni kulaklık modeli 10 saate kadar pil performansı vaat ediyor.

Cihaz kalp atış hızı monitörü ve beş farklı kulaklık ucu boyutuyla sunuluyor.

Apple bugün Awe Dropping etkinliğinde yeni kablosuz kulaklığını piyasaya duyurdu. AirPods Pro 3 iddialı özellikleri ile resmen tanıtıldı.

Uzun süredir heyecanla beklenen ve hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan üçüncü nesil AirPods Pro nihayet karşımıza çıktı. Türkiye’de de satışa sunulan kablosuz kulaklık, selefinden daha yetenekleri performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

AirPods Pro 3 özellikleri

Beklendiği gibi Apple, AirPods Pro’nun içindeki çipi, ses ve gürültü engellemeyi önceki nesle göre iki kat daha fazla artıran yeni nesil H3 çipiyle güncelledi. Bu çip, kulaklıklar arasında zaten en iyilerden biriydi. Ayrıca ürün ses kalitesi deneyimini iyileştirmeyi vaat eden yeni bir hava akışı sistemine de ev sahipliği yapıyor.

AirPods Pro 3, AirPods Pro 2’nin 6 saatini geride bırakarak 8 saat dinleme süresi sunuyor. Ayrıca cihaz, Apple Intelligence destekli canlı dil çevirisi de dahil olmak üzere iOS 26’nın tüm avantajlarından yararlanacak. Uzun bir güncelleme döngüsüne sahip olacakları düşünüldüğünde, ürünün en çok satan kulaklıklar arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın yeni kablosuz kulaklığı, en yoğun antrenmanlar için en iyi desteği sağlamak üzere bir kalp atış hızı monitörü ve beş farklı kulaklık ucu boyutuyla geliyor. IP57 ter ve su geçirmezlik sertifikası da sunuluyor. Kalori yakımını daha doğru ölçmenize yardımcı olacak bir aktivite izleyiciyle antrenmanlarınız daha da iyi hale getiriliyor. Apple Watch olmadan, iOS 26 yüklü iPhone’unuzdaki Aktivite uygulamasından 50’ye kadar farklı antrenmana erişmenize izin veriliyor.

Apple Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus cihazla alakalı şunları söyledi:

“AirPods Pro 3 ile en popüler kulaklıklar büyük bir sıçrama yaparak olağanüstü bir ses kalitesi ve dünyanın en iyi kulak içi kablosuz kulaklıkları arasında yer alan ANC’yi sunuyor. Daha fazla kişiye daha fazla stabilite sağlayan geliştirilmiş uyumu, kalp atış hızı algılaması, uzatılmış pil ömrü ve Apple Intelligence tarafından desteklenen Canlı Çeviri özelliğiyle AirPods Pro 3, kişisel ses deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.”

AirPods Pro 3 fiyatı

Apple’ın üçüncü nesil AirPods Pro cihazı 13 bin 999 TL fiyat etiketiyle Türkiye pazarında satışa çıkacak. Cihaz 26 Eylül tarihinde ülkemizde tüketicilerle buluşacak.

Son olarak Apple bugünkü etkinlikte iPhone 17, ultra ince iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini piyasaya sundu.

Apple Türkiye ayrıca yeni modellerin duyurulmasıyla birlikte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus fiyatlarında indirime gitti.