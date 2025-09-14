Charlie Kirk suikastında Helldivers 2 referansı bulundu

Utah Valisi Spencer Cox, Charlie Kirk cinayetinde kullanılan mermo kovanlarında çeşitli mesajlar bulduklarını söyledi.

Bu mesajlardan bir tanesi de Helldivers 2'de yer alan "Eagle 500Kg Bomb" şifresi oldu.

Diğer kovanlarda da bazı internet meme'leri yazdığı eklendi.

Bu hafta ABD’de kan donduran bir olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde politik aktivist Charlie Kirk suikasta uğradı. Olay yerinde bulunan bir mermi kovanı, üzerinde sarsıcı cinayetle ilgili ürkütücü bir mesaj taşıyordu.

Utah Valisi Spencer Cox’un aktardığı bilgilere göre cinayete sebep olan mermi kovanının üzerinde Helldivers 2 oyunundan bir referans yer alıyordu. Popüler co-op nişancı oyunu, bu olayla birlikte trajik suikastla ilişkilendirilmeye başlandı.

Mermi kovanında Helldivers 2 kodu görüldü

Polygon’un haberine göre olay yerinde bulunan mermi kovanının üzerinde Arrowhead Games Studio imzalı popüler nişancı oyunundan bir mesaj bulundu.

Bunlardan biri Arrowhead Games Studio’nun nişancı oyunundan bahsediyor: “Hey, fascist! Catch! ↑ → ↓↓↓” yazıyor. Bu mesaj, Helldivers 2’de Eagle 500kg Bomb için kullanılıyor. Bu strateji, oyuncuların çok sayıda düşmanı yok edebilecek yarım tonluk bir bomba atmalarını sağlıyor.

Diğer kovanlarda da internetteki bazı meme’ler görüldü. Helldivers 2 topluluğu, oyunun saldırganla ilişkilendirilmiş olmasından büyük endişe duymaya başladı. Zira oyunun resmi Discord sayfası, şiddeti kınayan mesajlarla doldu. Benzer bir şekilde Helldivers subreddit’i de tepkilerden sonra geçici olarak mesaj göndermeye kapatıldı.

Resmi r/helldivers subreddit’ine gönderilen bir mesajda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Son olaylar ve konu hakkında çok sayıda gönderi olması nedeniyle subreddit’i geçici olarak kilitleyeceğiz. Olanların farkındayız. Moderatör ekibimiz bunu hoş görmüyor. Her halükarda bu konudaki gönderiler ve tartışmalar, bu subreddit’in gerçek dünyadaki siyasi tartışmalarla ilgili kurallarına aykırıdır.”

Ghost of Yotei’nin çizeri Charlie Kirk paylaşımı yüzünden kovuldu

Bu hafta Charlie Kirk olayı ve oyun dünyası bir kez daha yan yana anıldı. Ghost of Yotei oyununun kıdemli çizeri Drew Harrison, Bluesky platformundan yaptığı paylaşımda Charlie Kirk ile ilgili “şaka” yapması nedeniyle işten çıkarıldı.

Harrison, Kirk’ün ölümünün ardından, “Umarım saldırganın adı Mario’dur, böylece Luigi kardeşinin yanında olduğunu bilir” diye yazdı. Bu paylaşım sonrası tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Harrison’ın işten çıkarılması için Sucker Punch stüdyosuna baskı yaptı.

I hope the shooter’s name is Mario so that Luigi knows his bro got his back — drew punching Nazis till I die (@imodrew.bsky.social) 2025-09-10T22:36:04.351Z

Sanatçı, bazı kişilerin işverenine e-posta göndermeye başladığını ifade etti. Bluesky’daki kalabalık bir topluluk da bu iddiayı onaylayarak Sucker Punch ile iletişime geçtiklerini doğruladı.