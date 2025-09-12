iPhone 17 serisi Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyat listesi

Apple'ın yeni amiral gemisi telefonları Türkiye'de ön siparişe açıldı.

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max cihazları ülkemizde tüketicilere sunuldu.

Ön satışlar bugün başlarken, resmi satışların ise 19 Eylül'de gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Apple Türkiye bugün iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin ön sipariş sürecini başlattı. Temel modelin yanı sıra iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max cihazlarından oluşan dört modellik seri nihayet ülkemizde tüketicilerle buluşmuş oldu.

9 Eylül Salı günü Awe Dropping etkinliğinde resmi olarak duyurulan akıllı telefonlar şimdiden dünya çapında büyük bir ilgi gördü. iPhone 17 selefinden daha güçlü özellikleri ile karşımıza çıkarken, iPhone Air ise ultra ince göz alıcı tasarımıyla dikkat topluyor. Serinin en gelişmiş seçenekleri olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise “yılın en iyi telefonları” arasında yarışmaya aday görünüyor.

iPhone 17 serisi fiyatları

Yeni iPhone modelleri bugün itibarıyla Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunuldu. Cihazları şu anda ülkemizde Apple Store, yetkili satış mağazaları, Apple’ın resmi internet sitesi, operatör firmalar ve çeşitli e-ticaret uygulamaları üzerinden edinmek mümkün.

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları 77 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Serinin en güçlü modeli iPhone 17 Pro Max ise 168 bin 999 TL’ye varan fiyat opsiyonlarıyla listeleniyor.

iPhone 17 (256 GB): 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL iPhone 17 (512 GB): 89 bin 999 TL

89 bin 999 TL iPhone Air (256 GB): 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL iPhone Air (512 GB): 89 bin 999 TL

89 bin 999 TL iPhone 17 Pro (256 GB): 107 bin 999 TL

107 bin 999 TL iPhone 17 Pro (512 GB): 119 bin 999 TL

119 bin 999 TL iPhone 17 Pro (1 TB): 131 bin 999 TL

131 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL

119 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (512 GB): 131 bin 999 TL

131 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (1 TB): 143 bin 999 TL

143 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (2 TB): 168 bin 999 TL

Apple’ın üst düzey telefonları iPhone 17 ailesinin en pahalı satıldığı ülkeler sıralaması da belli oldu. Türkiye maalesef dolar bazında yeni cihazların en yüksek fiyat etiketine sahip olduğu ülke konumunda yer alıyor.

iPhone 17 modelleri ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Bugün Türkiye pazarında ön siparişe açılan iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi 19 Eylül tarihi itibarıyla resmi olarak raflarda boy göstermeye başlayacak.

Ön sipariş sürecinden yararlanarak satın alınan iPhone 17’ler de 19 Eylül’den itibaren kullanıcılara teslim edilecek.

iPhone 17 serisi neler sunuyor?

Performans canavarı yeni iPhone modelleri güçlü özelliklere ev sahipliği yapıyor. Cihazların teknik ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz:

iPhone 17 teknik özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone Air teknik özellikleri

Boyutlar: 156,2 x 74,7 x 5,64 mm

Ağırlık: 165 gram

Ekran: 2736 x 1260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklığı ve Ceramic Shield 2 korumasına sahip 6,5 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro (5 Çekirdekli GPU)

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Ana kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP arka kamera

Selfie kamerası: 18 MP ön kamera

IP68 sertifikası

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 20W’a kadar şarjla 27 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil (söylentilere göre 2.800 mAh)

Renk seçenekleri: Siyah, altın, beyaz ve açık mavi

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro teknik özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri