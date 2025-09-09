Apple yeni A19, A19 Pro, N1 ve C1X çiplerini tanıttı

iPhone 17'de yer alan A19 çipi, selefinden yüzde 20 daha fazla performansla duyuruldu.

iPhone 17 Pro serisinde yer alan A19 Pro çipi ise A18 Pro'ya kıyasla yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor.

Ultra ince iPhone Air'da da A19 Pro çipi kullanılmasına rağmen, bu modelde yer alan işlemci daha düşük performansa sahip.

Teknoloji devi Apple bu akşam düzenlediği Awe Dropping etkinliğinde yeni çiplerini resmen duyurdu. iPhone 17 modelinde yer alan A19 ve ultra ince iPhone Air ile amiral gemisi iPhone 17 Pro serisinde bulunan A19 Pro işlemcilerin yanı sıra N1 ve C1X yonga setleri de tanıtıldı.

Her iki amiral gemisi mobil işlemci de öncekilere kıyasla daha gelişmiş bir performans vaat ediyor. Öte yandan yeni çipler, Apple Intelligence aracılığıyla sunulan iddialı yapay zeka yeteneklerine odaklanıyor.

iPhone 17’nin A19 çipi 3 nm litografiyle üretiliyor

Apple A19, şirketin yeni akıllı telefon serisinin temel versiyonu iPhone 17’de yer alıyor. Bu işlemci, üçüncü nesil 3 nm litografiyle üretilmiş olmasıyla dikkat çekiyor.

Markanın yeni çipi, selefi A18’den yüzde 20 daha hızlı performans sunuyor. İşlemci ikisi performans, dördü verimlilik için olmak üzere altı çekirdekten oluşuyor.

Apple, iPhone 13’te A15 Bionic’in 1,5 katı hızında bir CPU vaat ediyor. GPU, aynı A15 Bionic’e kıyasla beş çekirdeğinde iki kat daha fazla performans sunacak şekilde geliştirildi.

A19 Pro, selefinden yüzde 40 daha fazla performans vadediyor

Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonları olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’e güç veren yonga seti A19 Pro resmen duyuruldu. Şirket, her ikisinin de önceki modellerinden yüzde 40 daha fazla performans sağladığını iddia ediyor.

Burada monoblok tasarımda geliştirilen yeni bir termal sistemden oluşan bir soğutma sistemi dikkat çekiyor. Sistem, deiyonize suyla dolu bir buhar odası kullanarak ısıyı tüm sisteme dağıtıyor. Seleflerinin titanyumundan 20 kat daha iyi bir ısı dağılımı verimliliği sağlıyor.

Çip, her biri altı çekirdekli bir CPU ve bir GPU’dan oluşuyor. İşlemcinin iki performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan yapılandırması korundu. Grafik işlemcisi ayrıca entegre sinirsel hızlandırıcıların yanı sıra A18 Pro’ya göre yüzde 50 daha fazla önbellek ve belleğe sahip.

Yonga seti, yapay zeka modellerinin yürütülmesini destekleyen 16 çekirdekli bir Neural Engine içeriyor. Bu çekirdekler ayrıca donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisine sahip grafik ve AAA oyunlarına da güç sağlıyor.

iPhone Air’ın A19 Pro’su daha düşük performansa sahip

iPhone Air modelinde de A19 Pro çipi yer alsa da Apple’ın ultra ince cihazında kullanılan sürüm, daha gelişmiş modellerdeki versiyona göre bazı farklılıklar içeriyor.

Bunlardan biri GPU yapılandırması olarak göze çarpıyor. Bu cihazın çipinin grafik kısmı altı yerine beş çekirdek içeriyor ve ayrıca ikinci nesil Dynamic Caching özelliğine sahip. Bir çekirdek daha az olsa bile şirket A18 Pro’dan üç kat daha yüksek bir işlem gücü vaat ediyor.

Apple N1 ve C1X çipleri neler sunuyor?

Tüm iPhone 17 serisinde, kablosuz bağlantı için tasarlanmış bir çip olan N1 de yer alıyor. Bu çip, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread teknolojilerini bir araya getiriyor.

Yani bu bileşen iPhone’unuzda bulunan tüm bağlantıları yönetmeye odaklanıyor. Akıllı telefonunuzu mobil ağ yönlendiricisi olarak kullandığınızda AirDrop ve mobil erişim noktası gibi özelliklerde iyileştirmeler vaat ediyor.

Şirketin bu donanımla amacı, bileşenlerini üretmek için Broadcom gibi kablosuz çip üreticilerine olan bağımlılığını sona erdirmek olarak belirtiliyor.

Seriyi tamamlayan çip ise iPhone’lar için yeni nesil mobil ağ modemi olarak tasarlanan C1X olarak karşımıza çıkıyor. Şirkete göre bu işlemci, bir iPhone’da şimdiye kadar kullanılan en enerji tasarruflu çip oluyor.

Daha önce açıklanan rakamlar, C1X modemin selefi C1’e göre iki kata kadar daha hızlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca iPhone 16 Pro’nun modeminden yüzde 30 daha düşük enerji tüketimi sunacak.

Son olarak Apple Türkiye yeni modellerin duyurulmasıyla birlikte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus fiyatlarında indirime gitti.