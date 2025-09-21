Webmasto Hafta Özeti (15-21 Eylül 2025)

Bu hafta teknoloji gündeminde birbirinden dikkat çekici yeni ürün, hizmet ve duyurularla karşılaştık. iPhone 17 serisi nihayet resmi olarak raflarda boy göstermeye başlarken, iOS 26 işletim sistemi de uyumlu cihazlar için yayınlandı.

Öte yandan giyilebilir teknoloji pazarına yönelik de dikkat çeken duyurular geldi. Meta, Ray-Ban ortaklığında yeni nesil akıllı gözlüğünü piyasaya sunarken, aynı zamanda ilk yerleşik ekranlı modelini de tanıttı. Tüm bunların dışında sosyal medyadan internet dünyasına çeşitli önemli gelişmelere tanık olduk.

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (15-21 Eylül 2025)

15-21 Eylül 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 17 Pro teslimat süreleri gecikecek

iPhone 17 serisi için ülkemizde resmi satışlar nihayet başladı. Fakat yoğun talep nedeniyle iPhone 17 Pro ve diğer modellerin teslimat süreleri uzadı. Türkiye’de iPhone 17’nin teslimat süresi 7-10 iş günü iken Pro ve Pro Max modellerinde bu süre 5-6 haftaya kadar çıkabiliyor.

Yerleşik ekranlı Meta Ray-Ban Display tanıtıldı

Meta lideri Mark Zuckerberg, şirketin en gelişmiş akıllı gözlüğü olan Meta Ray-Ban Display’i tanıttı. Yeni giyilebilir teknoloji ürünü, yüksek çözünürlüklü ekranıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medya platformlarıyla entegre çalışan ürün, iddialı yapay zeka yetenekleriyle öne çıkıyor.

GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha ertelenebilir

GTA 6’nın normal şartlarda bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyordu. Rockstar Games geçtiğimiz aylarda oyunun çıkış tarihini erteleyerek 26 Mayıs 2026’ya işaret etti. Fakat son sızıntılar, ikinci bir ertelemeyle karşılaşabileceğimizi ve oyunun Ekim ayında gelebileceğini vurguluyor.

Apple, iPhone 17 üretimini artırıyor

iPhone 17 serisine olan yüksek talep nedeniyle Apple standart modelin üretimini artırma kararı aldı. Şirket standart iPhone 17’nin günlük üretimini yaklaşık yüzde 40 oranında yükseltmek için tedarikçilerine talimat verdi. iPhone 17, 19 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye ile aynı anda tüm dünyada satışa çıktı.

Google Gemini, App Store’da liste başına oturdu

Google’ın Gemini adlı yapay zeka sohbet botu, Apple App Store’da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Yükselişin arkasında, kullanıcıların fotoğraflarını farklı stillere dönüştürebildiği “Nano Banana” akımı yer alıyor. Gemini, bu başarıyla birlikte uzun süre listenin zirvesinde kalan ChatGPT’yi geride bıraktı.

iOS 26 güncellemesi resmen yayınlandı

Apple, merakla beklenen iOS 26 ve iPadOS 26 güncellemelerini tüm kullanıcılar için yayınladı. Yeni güncelleme, ikon ve menüler için yarı saydam “Liquid Glass” tasarım dilini getiriyor. Yeni “Görsel Zeka” ve “Canlı Çeviri” gibi özelliklerin yanı sıra iPad’de Mac benzeri çoklu görev yetenekleri de sunuluyor.

RTÜK’ten dijital platformlara ceza yağmuru

RTÜK, Türkiye’deki beş büyük dijital platforma para cezası verdi. Ceza alan platformlar arasında Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max ve Mubi karşımıza çıkıyor. Platformlar “milli ve manevi değerlere aykırılık” gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan kaldırma cezası aldı.

iPhone 17 Pro modellerinde “çizik” alarmı

iPhone 17 Pro modellerinin kasasının kolayca çizildiği söyleniyor. Özellikle de koyu renkli cihazlarda bu sorunla daha yaygın rastlandığı ifade ediliyor. Geçmişte bu tarz problemler iPhone 5 ve iPhone 15 modellerinde de karşımıza çıkmıştı.

Ray-Ban Meta Gen 2 piyasaya çıktı

Ray-Ban Meta Gen 2 şık tasarımı ve selefinden daha iddialı yeni özellikleriyle duyuruldu. Yeni nesil akıllı gözlük 8 saate kadar pil ve 3K video kayıt desteği sunuyor. Fakat cihazın yakın dönemde resmi olarak Türkiye pazarına gelmesi beklenmiyor.

Apple Vision Pro 2, R2 çiple yolda

Apple Vision Pro’nun yeni nesli üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Cihazda yer alacak R2 çipinin TSMC tarafından 2nm teknolojiyle üretilmesi bekleniyor. Söylentilere göre Apple Vision Pro 2 önümüzdeki yıl resmi olarak duyurulacak.

Galaxy S25 serisi One UI 8 güncellemesine kavuştu

Samsung, One UI 8 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Güney Koreli şirket, Android 16 tabanlı yeni güncellemesini nihayet Türkiye’deki cihazlara da ulaştırdı. Artık ülkemizdeki Galaxy S25 serisi yeni güncellemeye kavuşmuş durumda.

Microsoft Paint için devrimsel yenilikler duyuruldu

Paint büyük bir güncelleme ile yeni özellikler getiriyor. Uygulama artık proje dosyalarını yönetmenize izin verecek. Güncelleme, Canary ve Developer kanallarındaki Windows Insider kullanıcıları için yayınlandı.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 için resmi onay geldi

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinin varlığını doğruladı. Merakla beklenen işlemci, Snapdragon 8 Elite’in halefi olarak üst düzey bir performans ortaya koyacak. Çipin 23-25 ​​Eylül tarihleri ​​arasında 2025 Snapdragon Summit etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Galaxy Buds 3 FE Türkiye’de satışa sunuldu

Samsung Galaxy Buds 3 FE nihayet Türkiye pazarında satışa sunuldu. Cihaz şu anda ülkemizde 5 bin 499 TL’den listeleniyor. Model siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip.

Dreame ilk akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor

Robot süpürgeleriyle tanınan Dreame yakında akıllı telefon pazarına girecek. Küresel pazarda satışa çıkacak Dreame Space, gelişmiş astrofotoğrafçılık yetenekleriyle dikkat çekecek. Merakla beklenen model gece gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığı gibi alanlarda iddialı özellikler ortaya koyacak.

Rolling Stone’dan Google’a dava

Rolling Stone ve Variety gibi yayınların sahibi olan Penske Media Corporation, Google’a dava açtı. Penske Media, Google’ın AI Overview özelliği yüzünden ciddi gelir kaybı yaşadıklarını açıkladı. Bu özellikten dolayı kullanıcıların internet sitelerini pek fazla ziyaret etmediği, bunun da trafik ve reklam gelirlerinde düşüşe sebep olduğunu bildirdi.

Galaxy Z Fold 7 satışlarda beklentileri aştı

Samsung Galaxy Z Fold 7, satışlarda seleflerinden çok daha başarılı bir performans gösterdi. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, özellikle de Avrupa pazarında ciddi satış rakamlarına ulaştı. Counterpoint Research araştırmasına göre cihaz, şimdiye kadar bu bölgede en çok satan katlanabilir telefon oldu.