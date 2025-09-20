Türkiye’de Samsung Galaxy S25 serisi Android 16 tabanlı One UI 8’e kavuştu

Samsung, One UI 8 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.

Güney Koreli şirket, Android 16 tabanlı yeni güncellemesini nihayet Türkiye'deki cihazlara da ulaştırdı.

Güncellemenin çok yakında daha fazla telefona ulaşması bekleniyor.

Samsung bir süredir One UI 8 güncellemesini daha fazla modele dağıtmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şirket ilk olarak Galaxy S25 serisi için Güney Kore’de Android 16 tabanlı yeni güncellemeyi yayınladı. Güncelleme bazı Avrupa ülkelerine geldikten sonra şimdi Türkiye’de de kullanıcılarla buluştu.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle kutudan çıkan amiral gemisi Galaxy S25 ailesi, Android’in son sürümünü kendi arayüzüyle birleştiren One UI 8’in heyecan verici yeniliklerini karşımıza çıkarıyor. Yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı kalmayan cihaz, gizlilik ve performans artışı konusunda da önemli yükseltmeler sunuyor.

Galaxy S25 ailesi için Türkiye’de beklenen güncelleme yayınlandı

Samsung’un şu anda piyasadaki en gelişmiş modeli olan Galaxy S25 serisi uzun süren bekleyişin ardından nihayet Türkiye’de de Android 16 temelli One UI 8 güncellemesine sahip oldu. Güney Koreli firmanın en güncel yazılımı, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinden sonra ilk kez başka bir modele ulaştı.

Samsung’un resmi internet sitesi GüncelMiyiz’e göre Galaxy S25 serisinin dört ana üyesi Android 16 işletim sistemini baz alan One UI 8 güncellemesini Türkiye’de de artık destekliyor. Ultra ince Galaxy S25 Edge de güncellemeyi destekleyen cihazlar arasında bulunuyor.

Fakat serinin en yeni üyesi olan fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE henüz One UI 8 güncellemesine ulaşamadı. Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden cihazın ilerleyen haftalarda yeni yazılıma sahip olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

One UI 8 alacak diğer modeller

Samsung yeni Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini çok yakında daha fazla modele getirecek. Bekleyen modeller arasında aşağıdaki cihazlar yer alıyor: