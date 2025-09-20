Türkiye’de Samsung Galaxy S25 serisi Android 16 tabanlı One UI 8’e kavuştu

- Samsung, One UI 8 dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.
- Güney Koreli şirket, Android 16 tabanlı yeni güncellemesini nihayet Türkiye'deki cihazlara da ulaştırdı.
- Güncellemenin çok yakında daha fazla telefona ulaşması bekleniyor.
Samsung bir süredir One UI 8 güncellemesini daha fazla modele dağıtmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şirket ilk olarak Galaxy S25 serisi için Güney Kore’de Android 16 tabanlı yeni güncellemeyi yayınladı. Güncelleme bazı Avrupa ülkelerine geldikten sonra şimdi Türkiye’de de kullanıcılarla buluştu.
Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle kutudan çıkan amiral gemisi Galaxy S25 ailesi, Android’in son sürümünü kendi arayüzüyle birleştiren One UI 8’in heyecan verici yeniliklerini karşımıza çıkarıyor. Yalnızca görsel değişikliklerle sınırlı kalmayan cihaz, gizlilik ve performans artışı konusunda da önemli yükseltmeler sunuyor.
Galaxy S25 ailesi için Türkiye’de beklenen güncelleme yayınlandı
Samsung’un şu anda piyasadaki en gelişmiş modeli olan Galaxy S25 serisi uzun süren bekleyişin ardından nihayet Türkiye’de de Android 16 temelli One UI 8 güncellemesine sahip oldu. Güney Koreli firmanın en güncel yazılımı, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinden sonra ilk kez başka bir modele ulaştı.
Samsung’un resmi internet sitesi GüncelMiyiz’e göre Galaxy S25 serisinin dört ana üyesi Android 16 işletim sistemini baz alan One UI 8 güncellemesini Türkiye’de de artık destekliyor. Ultra ince Galaxy S25 Edge de güncellemeyi destekleyen cihazlar arasında bulunuyor.
Fakat serinin en yeni üyesi olan fiyat-performans odaklı Galaxy S25 FE henüz One UI 8 güncellemesine ulaşamadı. Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden cihazın ilerleyen haftalarda yeni yazılıma sahip olmaya başlayacağı tahmin ediliyor.
One UI 8 alacak diğer modeller
Samsung yeni Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini çok yakında daha fazla modele getirecek. Bekleyen modeller arasında aşağıdaki cihazlar yer alıyor:
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE
- Galaxy S23, Galaxy 23 Plus, Galaxy 23 Ultra, Galaxy 23 FE
- Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A06
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy M15 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M34 5G
- Galaxy XCover6 Pro
- Galaxy XCover7
- Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab Active5 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus