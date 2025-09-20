Apple yoğun ilgi sonrası iPhone 17 üretimini artırıyor

iPhone 17 serisine olan yüksek talep nedeniyle Apple standart modelin üretimini artırma kararı aldı.

Şirket standart iPhone 17'nin günlük üretimini yaklaşık yüzde 40 oranında yükseltmek için tedarikçilerine talimat verdi.

iPhone 17, 19 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye ile aynı anda tüm dünyada satışa çıktı.

Apple yeni tanıttığı iPhone 17 serisinde, tüketicilerin standart modele gösterdiği yoğun ilgi karşısında üretim stratejisini değiştirmeye karar verdi. Raporlara göre, şirketin Çin’deki üretim ortaklarından Luxshare Precision’a standart iPhone 17’nin günlük üretimini yaklaşık yüzde 40 artırması yönünde talimat verdiği bildirildi.

The Information sitesinin raporuna göre, Apple’ın söz konusu kararı, iPhone 17 için beklenenden daha güçlü ön sipariş talebi görmesinin ardından geldi. Şirket cihaz için parça tedarik eden bazı tedarikçilere de üretim kapasitesini yüzde 30’a kadar artırmaları çağrısında bulundu.

Apple, iPhone 17 Pro’ya daha fazla ağırlık vermeyi planlamıştı

Normal şartlarda Apple’ın üretim payının yüzde 25’ini standart iPhone 17’ye, yüzde 65’ini iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerine ve kalan yüzde 10’unu ise iPhone Air cihazına ayırmayı planladığı belirtildi. Ancak tüketicilerin standart modele yönelmesinin, Apple’ın bu planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

iPhone 17 özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma ile makro moduna sahip 12 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe üzerinden 25W’a kadar şarjlı 3.600 mAh pil

Renkler: Siyah, altın, yeşil, açık mavi ve mor

iPhone 17 Pro özellikleri

Boyutlar: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2622 x 1206 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve Ceramic Shield korumasına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A19 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Arka kamera: f/1.78 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera / Makro modu için f/2.2 diyafram açıklığına ve otomatik odaklamaya sahip 48 MP ultra geniş kamera / OIS ve 8x optik yakınlaştırma özellikli 48 MP telefoto kamera

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 24 MP ön kamera

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC

Diğer özellikler: Face ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi ve IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: MagSafe ile 25W’a kadar şarj edilebilen pil

Renkler: Siyah, beyaz, gri, koyu mavi ve turuncu

İşletim sistemi: iOS 26

iPhone 17 Pro Max özellikleri