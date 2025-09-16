Samsung Galaxy Z Fold 7 satış rakamlarıyla Avrupa’yı fethetti

Galaxy Z Fold 7, satışlarda seleflerinden çok daha başarılı bir performans gösterdi.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu, özellikle de Avrupa pazarında ciddi satış rakamlarına ulaştı.

Counterpoint Research araştırmasına göre cihaz, şimdiye kadar bu bölgede en çok satan katlanabilir telefon oldu.

Galaxy Z Fold 7, Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini sağlamlaştırdı. Counterpoint Research’ün yakın tarihli bir raporuna göre yeni model Batı Avrupa’da yalnızca dört haftada 250 binden fazla satış yaptı.

Pratikte bu rakam, aynı dönemde Z Fold 6’nın satış performansının 2,5 katına denk geliyor. İlginç bir şekilde bu sonuçlar, serinin en popüler modeli olan Z Fold 4’ün satışlarını da neredeyse yüzde 70 oranında aşıyor.

Samsung’un katlanabilir telefonu satışlarda rekor kırdı

Satış rakamlarındaki dikkat çeken bu sıçrama, Galaxy Fold 7‘yi yalnızca Galaxy ailesinin en başarılısı yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda cihazı, bölgedeki tüm üreticiler tarafından bugüne kadar en çok satılan kitap tarzı veya kapaklı katlanabilir cihaz haline getiriyor.

9to5Google’ın haberine göre Samsung için bu dönüm noktası rafine bir tasarım, gelişmiş ekran dayanıklılığı ve çoklu görev için tasarlanmış yazılım optimizasyonlarıyla gelen yedinci neslin cazibesini tüketicilerin gözünde daha da pekiştiriyor.

Araştırma ayrıca rekabetin de hız kazandığını gösteriyor. Honor ve Google gibi markalar son lansmanlarıyla ivme kazanıyor.

Honor, Temmuz ayında piyasaya sürülen Magic V5 ile katlanabilir akıllı telefon pazarındaki varlığını genişletirken, Google ise Pixel 10 Pro Fold’un öne çıkmasına rağmen selefinin hala dağıtımda olduğu Haziran 2025 itibarıyla Avrupa katlanabilir telefon pazarının yüzde 8’ini ele geçiriyor.

Rakiplerdeki bu büyüme, daha önce neredeyse tamamen Samsung’un hakimiyetinde olan sektörün giderek daha rekabetçi hale geldiğini bizlere gösteriyor. Yine de bu rakamlar, Güney Koreli markanın yıllardır sürdürdüğü Ar-Ge yatırımlarıyla bu segmentte öne geçen büyük bir avantaja sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 özellikleri