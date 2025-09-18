Yerleşik ekranlı akıllı gözlük: Meta Ray-Ban Display piyasaya çıktı

Meta lideri Mark Zuckerberg, şirketin en gelişmiş akıllı gözlüğü olan Meta Ray-Ban Display'i tanıttı.

Yeni giyilebilir teknoloji ürünü, yüksek çözünürlüklü ekranıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya platformlarıyla entegre çalışan ürün, iddialı yapay zeka yetenekleriyle öne çıkıyor.

Meta Connect etkinliğinde serideki yerleşik ekrana sahip ilk akıllı gözlük olan Meta Ray-Ban Display resmen tanıtıldı. Ray-Ban Wayfarer’ın geleneksel formatını koruyan aksesuar, daha basit uygulamaları çalıştırabilen yoğun parlaklıkta bir ekran ve işlemciye sahip.

Yeni giyilebilir teknoloji ürünü, geleneksel gözlüklerle neredeyse aynı olan tasarımıyla şimdiden dikkat çekiyor. Camların etrafındaki saplar ve çerçeve, dahili bileşenleri ve pili barındırmak için normalden biraz daha kalın. Ama şekilden ya da daha da önemlisi ağırlıktan herhangi bir ödün vermiyor. Standart bir Ray-Ban’ın 43 gramlık ağırlığına kıyasla cihaz sadece 69 gram ağırlığında geliyor.

Meta Ray-Ban Display özellikleri açıklandı

Yerleşik ekrana sahip yeni akıllı gözlük modeli 30 FPS’de 1440 x 1920 piksele kadar çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. 3024 x 4032 piksele kadar çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca daha geniş bir görüş alanı yakalamak için ultra geniş açılı lense sahip 3x dijital yakınlaştırmayı destekliyor.

Lensler varsayılan olarak Transitions olup, ortam ışığına göre koyulaşıp açılıyor ve -4.00 ile +4.00 arasında derecelerle yapılandırılabiliyor. Ayrıca orijinal Meta Ray-Ban’de gördüğümüz gibi 12 MP’lik bir kamera yer alıyor. Görüntü kalitesi açısından bazı önemli iyileştirmeler de sunuluyor.

Meta Ray-Ban Display, adından da anlaşılacağı gibi sağ lenste bulunan küçük bir ekran ile rakiplerinden ayrılıyor Bu ekranda 600 x 600 piksel çözünürlük kalitesi, 90 Hz yenileme hızı ve 30 ila 5.000 nit arasında değişen ortalamanın oldukça üzerinde bir parlaklık desteği mevcut.

Telefon bildirimlerini kontrol etmek, kamerayla kayıt yapmak, başkalarıyla yapılan konuşmalara gerçek zamanlı olarak altyazı ekleyip çevirmek ve hatta Instagram ya da WhatsApp gibi bazı uygulamaları uyarlanmış versiyonlarıyla oynamak için temel bir işletim sistemi yer alıyor.

Meta Ray-Ban Display pil ömrü konusunda da dikkat çekiyor. Cihaz 6 saate kadar “karma kullanım” sağlarken, bileklik daha da ileri giderek 18 saate kadar pil ömrü sunuyor. Her ikisi de 24 saat ek kullanım sağlayan ve kolay taşınabilirlik için tasarlanmış katlanabilir tasarıma sahip taşıma çantasıyla şarj ediliyor.

Cihaz, Meta AI ile medya oynatma için 5 mikrofon/stereo hoparlör, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantıları sunuyor. Ürün 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile çalışıyor. Meta’ya göre bu sayede 1.000 fotoğraf ya da 100 adet 30 saniyelik video için yeterli olacak.

Meta Ray-Ban Display’in fiyatı belli oldu

Meta’nın yeni akıllı gözlük cihazı 30 Eylül tarihinde ABD’de raflara gelecek. Ürün 799 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye başlayacak.

Meta ayrıca 2026 yılı başlarında cihazın Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta piyasaya sürüleceğini de doğruladı.

Son olarak Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerin 2 milyondan fazla sattığını da eklemekte fayda var.