    Microsoft Paint evrim geçiriyor: İşte duyurulan yeni özellikler

    Microsoft Paint yıllar sonra büyük bir güncelleme alarak devrimsel yeni özellikler ile rakiplerine meydan okuyor.
    Paint
    • Paint büyük bir güncelleme ile yeni özellikler getiriyor.
    • Uygulama artık proje dosyalarını yönetmenize izin verecek.
    • Güncelleme, Canary ve Developer kanallarındaki Windows Insider kullanıcıları için yayınlandı.

    Microsoft, son yıllarda Windows 11 işletim sistemiyle birlikte köklü uygulamalarından biri olan Paint’e daha fazla yenilik getirmeye başladı. Onlarca yıldır neredeyse hiç değişmeyen grafik düzenleme hizmeti, şimdi köklü bir değişime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

    Uygulamanın şu anda test aşamasında olan en son sürümü, en azından bazı kişiler için kullanıcı deneyimini sonsuza dek değiştirecek yeni bir özellik sunuyor. Kullanıcılar artık proje dosyaları desteğinden yararlanabiliyor.

    Paint’e gelen yenilikler

    Microsoft’un aktardığı bilgilere göre uygulama artık çalışmanızı “.paint” formatında kaydedebilmenize izin veriyor. Bu sayede kullanıcılar istedikleri zaman çizimlerini durdurup devam ettirebiliyor. Ayrıca tüm katmanları ve değişiklikleri olduğu gibi koruyabiliyor.

    Microsoft Paint
    Balkabağının Paint uygulamasındaki ekran görüntüsü ve proje dosyası olarak kaydedilmesi / Kaynak: Microsoft

    Artık bir projeyi tek seferde bitirmeniz gerekmeyecek. Tıpkı profesyonel grafik düzenleme yazılımlarında olduğu gibi daha esnek çalışmanız mümkün olacak. Bu önemli güncelleme, Paint’i artık anında düzenleme için basit bir araç olarak değil, ücretsiz ve daha kapsamlı bir çalışma ortamı haline getiriyor.

    Paint aynı zamanda fırça ve kalemlerin opaklığını ayarlamak için bir kaydırıcı getiriyor. Bu küçük ayrıntı, kullanıcılara fırça darbelerinin şeffaflığı üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak daha karmaşık gölgelendirmeler ve dokular oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu yenilik, dijital çizim veya grafik tasarımla uğraşanlar için uygulamayı çok daha çok yönlü hale getirerek yeni bir yaratıcı olanaklar yelpazesi sunuyor.

    Microsoft Paint
    Ahırın opaklığı %40’a ayarlanmış halinin Paint uygulaması ekran görüntüsü
    / Kaynak: Microsoft

    Bu dikkat çeken yenilikler Windows kullanıcılarından artı puan aldı. Elbette ki Photoshop gibi uygulamalar profesyoneller için vazgeçilmez olmaya devam ederken, Paint ise artık günlük ihtiyaçlar için giderek daha cazip bir çözüm haline geliyor.

    Microsoft’un nihai hedefiyse kullanıcılara temel ve orta düzey ihtiyaçları karşılayacak yeterli düzenleme aracı sağlayarak ücretli üçüncü taraf yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmak olarak vurgulanıyor.

    Güncelleme şu anda Canary ve Developer kanallarındaki Windows Insider programı üyelerine sunuluyor. Yeni özelliklerin genel kullanıma sunulmasının önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

    Efrahim Aslan

