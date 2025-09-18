RTÜK’ten Disney+, Netflix, Prime Video, HBO Max ve Mubi’ye para cezası yağmuru

RTÜK, Türkiye'deki beş büyük dijital platforma para cezası verdi.

Ceza alan platformlar arasında Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max ve Mubi karşımıza çıkıyor.

Platformlar "milli ve manevi değerlere aykırılık" gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan kaldırma cezası aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’deki dijital platformlar ile ilgili içerik denetimlerini artırdı. Ülkemizde faaliyet gösteren streaming servislerinde yer alan bazı yapımlar, RTÜK’e göre “sakıncalı” bulundu.

2025 Aile Yılı kapsamında içerikleri mercek altına alan RTÜK’ün aile yapısı, çocuklar, milli ve manevi değerler konusunda “bazı problemler” tespit ettiği belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından dünya çapında yüksek izlenme sayılarına sahip olan çeşitli dizi ve filmler yüzünden platformlar en üst sınırdan para cezasına çarptırıldı.

CHP’li RTÜK Üyesi Tuncay Keser, kurulun kararını sosyal medyada eleştirdi. Keser’in X platformundan yaptığı açıklama şöyleydi:

“Gündüz kuşağı programlarında, reyting uğruna aile kurumu neredeyse her gün dinamitlenirken, RTÜK’ün, yetişkinlerin bedel ödeyerek eriştiği şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli kurgusal yapımlar üzerinden ‘toplumu koruma’ iddiası ciddi bir çelişki ve çifte standarttır. Toplumsal değerleri ve aile kurumunu doğrudan etkileyen sansasyonel içeriklerin işlendiği canlı yayınların, şifreli film içeriklerine kıyasla çok daha belirleyici ve somut bir etki doğurabileceği açıktır.”

RTÜK dijital platformların “sakıncalı içerikleri” kaldırmasını talep etti

Yapılan incelemelerde Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max ve Mubi platformları belirli cezalarla karşılaştı. RTÜK bu platformlara hem para cezası hem de söz konusu içerikleri katalogdan çıkarma cezası verdi.

Disney+ platformu 2023 yılında gösterime giren All of Us Strangers filmi yüzünden cezaya çarptırıldı. Andrew Haigh tarafından yönetilen film, Taichi Yamada’nın 1987 tarihli Yabancılar romanından uyarlanmıştı. Filmde “eşcinselliğin olumlandığı sahneler” bulunmasından ötürü Disney’e yüzde 3 idari para cezası verildi.

Yine bir Andrew Haigh filmi olan Looking: The Movie de çıplaklık ve eşcinsel ilişki sahneleri sebebiyle “müstehcenlik” gerekçesiyle cezalandırıldı. Filmi kütüphanesinden kaldırmak zorunda kalacak HBO Max’e yüzde 3 idari para cezası kesildi.

Netflix yapımı Hint filmi Kobalt Mavisi de “eşcinselliği özendiren sahnelerden” dolayı listeye alındı. RTÜK, Netflix’e bu sebeple yüzde 3 para cezası uyguladı.

Amazon da listede yer alan şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Those About To Die dizisi “şiddet ve eşcinsel ilişki sahneleri” sebebiyle mercek altına alındı. Sonucunda Amazon’a yüzde 3 idari para cezası verildi.

Son olarak Mubi, Benedetta filminde yer alan “pornografi düzeyine varan müstehcen içerikler” sebebiyle incelendi. RTÜK yüzde 3 idari para cezası kesti.

Ayrıca söz konusu beş platformda denetlemeye alınan bu filmlerin tamamının katalogdan çıkarılması yaptırımı verildi. Sözü geçen filmlerin RTÜK tarafından “aile değerlerine uygun olmadığı” ifade edildi.

Son olarak geçtiğimiz aylarda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurulun dijital yayıncılığı da kapsayacak bir isme sahip olması için “Radyo, İnternet ve Televizyon Üst Kurulu” (RİTÜK) olarak isim değişikliğine gidilebileceğini ifade etmişti.