Google Gemini, ChatGPT ve Grok’u geçerek App Store’un zirvesine oturdu

Google'ın Gemini adlı yapay zeka sohbet botu, Apple App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Yükselişin arkasında, kullanıcıların fotoğraflarını farklı stillere dönüştürebildiği "Nano Banana" akımı yer alıyor.

Gemini, bu başarıyla birlikte uzun süre listenin zirvesinde kalan ChatGPT'yi geride bırakarak liderliğe oturdu.

Google’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu Gemini, Apple App Store’un ABD ve Türkiye mağazalarında ücretsiz uygulamalar listesinde 1. sıraya yükselerek rakiplerini geride bıraktı. Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis, X hesabından yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarına tebrik mesajı gönderdi ve ilerleyen dönemde çok daha fazlasının geleceğini belirtti.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT aylar boyunca listelerin zirvesinde yer alırken, Gemini’ın ani yükselişi dengeleri tamamen değiştirmiş durumda. Pazar payı savaşında agresif ürün geliştirme stratejisi izleyen Google, iOS platformunda büyük bir ivme yakalayarak ChatGPT’nin liderliğini bitirmiş gibi görünüyor.

Nano Banana akımı rekor kırdırdı

Yükselişin ardındaki en büyük etken, Ağustos ayında başlatılan Nano Banana trendi oldu. Kullanıcılar, fotoğraflarını akrilik tabanlı kutularda sunulan koleksiyon tarzı 3D figürlerden karikatürlere kadar birçok farklı stile dönüştürebiliyor. Ünlüler, siyasetçiler ve içerik üreticileri tarafından paylaşılan milyonlarca görsel ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre 26 Ağustos’taki çıkıştan 9 Eylül’e kadar geçen kısa sürede 23 milyon yeni kullanıcı Gemini’a katıldı. Aynı dönemde 500 milyondan fazla görsel üretildi ya da düzenlendi. Nano Banana modeli karakter tutarlılığını koruma özelliği sayesinde yüksek beğeni topladı. Tüm kullanıcılar günde 100 görsel oluşturabiliyor. Ücretli sürüme sahip olanlar ise günlük 1000 görsel hakkı elde edebiliyor.

Google Gemini şu anda App Store’da ilk sırada bulunuyor. ChatGPT ikinci, Threads üçüncü sırada yer alıyor. Diğer Google uygulamaları da üst sıralarda görülüyor: Google Search altıncı, Google Maps sekizinci, Google Chrome on üçüncü ve Gmail yirmi birinci sıraya yerleşti.

ChatGPT’nin App Store ve Google Play üzerinde yayınlanan uygulamalarına dair Appfigures tarafından yapılan son analiz, uygulamanın 2023 Mayıs’ında piyasaya sürülmesinden bu yana küresel çapta yaklaşık 2 milyar dolarlık tüketici harcamasına ulaşmış olduğunu ortaya koymuştu. Bu miktarın Claude, Copilot ve Grok’un toplam ömür boyu harcamasının yaklaşık 30 katına denk geldiği belirtilmişti.

Verilere bakıldığında, ChatGPT mobil uygulamasının bu yıl içinde 1.35 milyar dolar gelir elde etmiş olduğu görülmüştü. 2024’ün aynı dönemiyle (Ocak–Temmuz) karşılaştırıldığında yüzde 673 gibi devasa bir artış yakalayan uygulama, aylık ortalama 193 milyon dolar gelir getirmiş; bu rakam geçen yılki aylık 25 milyon dolarlık ortalamanın çok üzerinde kalmıştı.