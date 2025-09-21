Fiyat-performans canavarı kulaklık: Samsung Galaxy Buds 3 FE Türkiye’de satışa çıktı

Samsung Galaxy Buds 3 FE nihayet Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Cihaz şu anda ülkemizde 5 bin 499 TL'den listeleniyor.

Model siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip.

Samsung fiyat-performans odaklı cihazlarını sunduğu “Fan Edition” serisinin ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Uygun fiyata yüksek performans sunmayı amaçlayan Galaxy Buds 3 FE modeli nihayet Türkiye pazarında satışa çıktı.

Samsung’un yeni kablosuz kulaklık modeli Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle konforu üst seviyeye çıkarıyor. Öte yandan cihazda yer alan Galaxy AI yapay zeka yetenekleri de pratikliği artırıyor. İşte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı…

Galaxy Buds 3 FE’nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Samsung’un yeni kulaklığı Türkiye pazarında resmen satışa sunuldu. Raflarda boy göstermeye başlayan cihaz, 5 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Buds 3 FE, Google Gemini’yi destekleyen Galaxy AI yapay zeka paketiyle kullanıcılarla buluşuyor. Cihazın bir diğer ayırt edici özellik ise kullanıcı deneyimini iyileştirmek için memnuniyetle karşılanan bir geliştirme olan Aktif Gürültü Engelleme özelliği oluyor.

Samsung’a göre kulaklıklar kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ANC özelliğini optimize etmenin yanı sıra Crystal Clear Call teknolojisine de sahip. Bu gelişmiş makine öğrenimi tabanlı model, sesleri izole etmeye ve dış gürültüden bağımsız olarak konuşmaları net tutmaya odaklanıyor.

Samsung Galaxy Buds 3 FE, ANC özelliği açıkken 6 saat kesintisiz kullanım sunuyor. Fakat bu özellik devre dışı bırakıldığında kulaklıklar 8,5 saat, kutu ise 24 saate kadar dayanabiliyor.

Samsung Galaxy Buds 3 FE teknik özellikleri