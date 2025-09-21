Menüyü Kapat
    Fiyat-performans canavarı kulaklık: Samsung Galaxy Buds 3 FE Türkiye’de satışa çıktı

    Uygun fiyata üst düzey performans sunmayı vaat eden yeni kablosuz kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds 3 FE nihayet Türkiye'de satışa çıktı.
    Galaxy Buds 3 FE
    • Samsung Galaxy Buds 3 FE nihayet Türkiye pazarında satışa sunuldu.
    • Cihaz şu anda ülkemizde 5 bin 499 TL'den listeleniyor.
    • Model siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip.

    Samsung fiyat-performans odaklı cihazlarını sunduğu “Fan Edition” serisinin ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Uygun fiyata yüksek performans sunmayı amaçlayan Galaxy Buds 3 FE modeli nihayet Türkiye pazarında satışa çıktı.

    Samsung’un yeni kablosuz kulaklık modeli Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle konforu üst seviyeye çıkarıyor. Öte yandan cihazda yer alan Galaxy AI yapay zeka yetenekleri de pratikliği artırıyor. İşte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı…

    Galaxy Buds 3 FE’nin Türkiye fiyatı ne kadar?

    Samsung’un yeni kulaklığı Türkiye pazarında resmen satışa sunuldu. Raflarda boy göstermeye başlayan cihaz, 5 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

    Buds 3 FE, Google Gemini’yi destekleyen Galaxy AI yapay zeka paketiyle kullanıcılarla buluşuyor. Cihazın bir diğer ayırt edici özellik ise kullanıcı deneyimini iyileştirmek için memnuniyetle karşılanan bir geliştirme olan Aktif Gürültü Engelleme özelliği oluyor.

    Galaxy Buds 3 FE

    Samsung’a göre kulaklıklar kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ANC özelliğini optimize etmenin yanı sıra Crystal Clear Call teknolojisine de sahip. Bu gelişmiş makine öğrenimi tabanlı model, sesleri izole etmeye ve dış gürültüden bağımsız olarak konuşmaları net tutmaya odaklanıyor.

    Samsung Galaxy Buds 3 FE, ANC özelliği açıkken 6 saat kesintisiz kullanım sunuyor. Fakat bu özellik devre dışı bırakıldığında kulaklıklar 8,5 saat, kutu ise 24 saate kadar dayanabiliyor.

    Samsung Galaxy Buds 3 FE teknik özellikleri

    HoparlörTek yönlü, 11 mm sürücü
    Aktif Gürültü Engelleme (ANC)Var
    Ortam sesiVar
    Mikrofon sayısı6 (Her kulaklıkta 3 adet mikrofon mevcut)
    Ses kodekleriAAC, SBC, SSC (Samsung Seamless Codec)
    BluetoothBluetooth v5.4
    Otomatik geçiş (Auto Switch)Var
    Suya dayanıklılıkIP54 sertifikası
    Renk seçenekleriSiyah ve Beyaz
    AğırlıkKulaklıkların her biri 5 gram / Kutu ağırlığı 41.8 gram
    Pil kapasitesi53 mAh batarya, şarj kutusu 515 mAh batarya
    Kulaklıklar 8.5 saate, kutu 300 saate kadar pil ömrü sunuyor
    Yapay zekaGalaxy AI
    SensörlerHall sensörü, Yakınlık sensörü ve dokunmatik sensör

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

