    Robot süpürge devi telefon pazarına giriyor: Astrofotoğrafçılık odaklı Dreame Space yolda

    Ürettiği robot süpürgelerle tanınan Dreame'nin çok yakında telefon pazarına gireceği doğrulandı. Dreame Space astrofotoğrafçılık odaklı bir mobil deneyim sunacak.
    Dreame Space
    • Robot süpürgeleriyle tanınan Dreame yakında akıllı telefon pazarına girecek.
    • Küresel pazarda satışa çıkacak Dreame Space, gelişmiş astrofotoğrafçılık yetenekleriyle dikkat çekecek.
    • Merakla beklenen model gece gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığı gibi alanlarda iddialı özellikler ortaya koyacak.

    Son yıllarda üretmiş olduğu robot süpürgeler, yer temizleyicileri ve çeşitli ev/dış mekan temizliği ürünleriyle teknoloji sektöründe kendine yer edinen Dreame markası sıra dışı bir hamleye imza atıyor. Şirket, uzun zamandır devam eden dedikoduları doğrulayarak Dreame Space projesiyle birlikte akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

    Dreame’nin ilk telefonu çok da uzak olmayan bir gelecekte dünya çapında satışa sunulacak. Cihazla alakalı kesin teknik detaylar henüz mevcut olmasa da şirketin ilk pazarlama duyuruları oldukça iddialı görünüyor.

    Dreame Space gece fotoğrafçılığında yeni bir çağ başlatabilir

    Dreame özellikle de fotoğrafçılığa odaklanan, şu anda piyasadaki diğer akıllı telefonlardan farklı bir ürün vaat ediyor. Şirket, gece gökyüzü ve yıldız fotoğrafçılığı için optimize edilmiş bir sistem geliştirdiğini iddia ediyor.

    Dreame Space astronomi meraklıları için ideal bir cihaz olarak raflarda boy gösterecek. Şirketin telefonu güvenilirlik, konfor ve güvenlik kavramları etrafında tasarladığını belirtmesiyle hedefleri daha da ileri gidiyor. Akıllı telefonlar artık her akıllı ekosistemin temel taşı haline geldikçe ve bağlantılı platformlar geliştirme deneyimiyle şirket, bu adımı atmaya hazır görünüyor.

    Dreame Space

    Akıllı telefon pazarı oldukça rekabetçi ve tüm üreticiler bu sıçramayı yapmaya çalışsa da gerçekten şaşırtıcı bir şey sunmak giderek daha da zorlu bir hale geliyor. Pazarda kar marjları da giderek daralıyor ve geliştirme oranları çılgınca yüksek seviyelere ulaşıyor.

    Fakat Dreame, nispeten genç bir şirket ve olağanüstü bir çok yönlülük sergiliyor. Büyük ev aletleri gibi çeşitli sektörlere açılıyor ve söylentilere göre gelecekte elektrikli otomobil pazarına girmeyi bile planlıyor. Ancak yine de şirketin ev temizliği alanındaki başarısını tekrarlayıp bu yeni ve karmaşık sektörde kendine önemli bir yer edinip edinemeyeceği henüz belli değil.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

