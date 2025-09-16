Qualcomm performans canavarı Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini duyurdu

Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinin varlığını doğruladı.

Merakla beklenen işlemci, Snapdragon 8 Elite'in halefi olarak üst düzey bir performans ortaya koyacak.

Çipin 23-25 ​​Eylül tarihleri ​​arasında 2025 Snapdragon Summit etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Qualcomm, amiral gemisi telefonlarda yer alacak Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini resmen onayladı. İşlemcinin merak edilen tüm ayrıntıları 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde Hawaii’de düzenlenmesi planlanan yıllık Snapdragon Summit etkinliğinde açıklanacak.

Şirket bu etkinlikte, iş ortakları ve uzman medya kuruluşları bir araya gelerek tüm detayları dünyayla paylaşacak. Çipin resmi adı ile alakalı bu erken duyuru, artık “Generation 5” markasını benimseyen şirketin isimlendirme stratejisini netleştirmeyi amaçlıyor.

Qualcomm, “Elite” serisini büyütüyor

Snapdragon 8 serisi, üst düzey akıllı telefon ve tabletlere güç veren yüksek performanslı yongalara sahip. Bu serinin ilk modeli, 2021’in sonlarında duyurulan Snapdragon 8 Gen 1 olarak biliniyor. Qualcomm, 2022’de halefi olan Snapdragon 8 Gen 2’yi piyasaya sundu.

Bu mantık, 2023’te Snapdragon 8 Gen 3’ün gelişiyle devam etti. 2024’te ise isimlendirme konusunda işler daha da karmaşıklaştı. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4’ü duyurmak yerine doğrudan Snapdragon 8 Elite‘i tanıttı. Serinin devamı niteliğinde olan bu modelin sadece ismi değişti. “X Gen” çıktı ve “Elite” hayatımıza girmiş oldu.

Qualcomm, yeni nesilde bu iki “soyadını” harmanladı. Şirket, “Elite” teriminin, ürün kategorisini belirttiği, yani gelişmiş bir çip olduğunu açıkça belirttiği için korunduğunu ifade etti.

Şirket, Snapdragon 8 Elite Gen 5 isminin bilinçli olarak seçildiğini ve mevcut görsel kimliğiyle son teknoloji 8 serisi platformunun beşinci geliştirme döngüsünü işaret ettiğini belirtiyor.

“Elite” ifadesi Qualcomm’un yetenek, deneyim ve inovasyon açısından en gelişmiş ürünlerine ayrılmış olan premium ürün gamında yeni bir seviyeyi belirtmek için ilk olarak geçen yıl tanıtılmıştı.

Bu mimari, hız ve verimlilikte kayda değer kazanımlar elde etmek için hayati önem taşıyordu. Bu nedenle “Elite” teriminin kullanımı, maksimum performans vaadi olarak sunuluyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm’un daha geniş kapsamlı planının merkezinde yer alıyor. Şirket, diğer gelecekteki mobil çiplerinin de “Gen 5” tanımını benimseyeceğini, tüketiciler ve üreticiler için daha net bir ürün ekosistemi oluşturacağını belirtti.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne zaman tanıtılacak?

Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’i 23-25 ​​Eylül tarihleri ​​arasında, 2025 Snapdragon Summit etkinliğinin düzenleneceği tarihte resmi olarak tanıtılacak.

Görünüşe göre merakla beklenen yeni çip, TSMC’nin N3P (3 nanometre) teknolojisi kullanılarak üretilecek. Performans açısından işlemcinin, yakın zamanda duyurulan ve iPhone 17 Pro serisini donatan Apple A19 Pro ile rekabet edebilecek düzeyde olması bekleniyor.