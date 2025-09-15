Menüyü Kapat
    iOS 26 ve iPadOS 26 resmen yayınlandı: İşte güncelleme ile gelen yenilikler

    Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemlerini resmen yayınladı. İşte yeni sürümler ile gelen önemli özellikler.
    iOS 26
    • Apple, merakla beklenen iOS 26 ve iPadOS 26 güncellemelerini tüm kullanıcılar için yayınladı.
    • Yeni güncelleme, ikon ve menüler için yarı saydam "Sıvı Cam" tasarım dilini getiriyor.
    • Yeni "Görsel Zeka" ve "Canlı Çeviri" gibi özelliklerin yanı sıra iPad'de Mac benzeri çoklu görev yetenekleri de sunuluyor.

    Apple, merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemeleri iOS 26 ve iPadOS 26 sürümlerini bu akşam itibarıyla kullanıma sundu. iPhone ve iPad için tasarlanan yeni yazılımlar, uyumlu tüm cihazlar için tamamen ücretsiz bir şekilde piyasaya sürüldü.

    Kullanıcıların beğenisine sunulan sürümler, 9 Eylül’de tanıtılan iPhone 17 serisinden yaklaşık 1 hafta sonra yayınlanıyor. Şimdiye kadar halka açık Public Beta ve geliştiricilere hitap eden Developer Beta programları kapsamında test edilen Liquid Glass tasarımı ve diğer yenilikler, artık kararlı bir şekilde Apple kullanıcılarının hayatına girmiş bulunuyor.

    iOS 26 güncellemesi ile gelen büyük yenilikler

    Apple’ın internet sitesindeki notlara göre, iOS 26 güncellemesi birbirinden ilgi çekici özellikler ile karşımıza çıkıyor. Bunlar arasından öne çıkan yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

    Liquid Glass

    Apple’ın yeni güncellemeleri, ikonlar, butonlar ve menüler için yarı saydam, cam benzeri bir görünüm sunan yeni tasarım dili “Sıvı Cam” (Liquid Glass) ile geliyor. Yeni tasarım, gerçek dünyadaki cam gibi davranıyor, ışığı dinamik olarak yansıtıyor ve arka planın bir kısmının görünmesini sağlıyor.

    iOS 26

    Görsel Zeka (Visual Intelligence)

    Artık ekranınızdaki içeriği anlıyor ve gördüğünüz şey hakkında soruları cevaplayabiliyor. Ekranınızdaki içeriği tarayarak, Google’da arama yapabiliyor, ilgili uygulamalardaki öğeleri bulabiliyor veya ChatGPT’ye soru sorabiliyorsunuz.

    iOS 26 Visual Intelligence

    Canlı Çeviri (Live Translation)

    Mesajlarda gelen metinleri otomatik olarak çeviriyor, FaceTime’da canlı altyazılar sunuyor ve telefon görüşmelerinde sesli çeviri yapıyor. AirPods ile de yakınınızda farklı bir dilde konuşan birini kendi dilinizde dinleyebiliyorsunuz.

    iOS 26

    “Genmoji” ve “Image Playground”

    İki emojiyi birleştirerek veya bir emoji ile bir açıklamayı bir araya getirerek yeni “Genmoji”ler oluşturmanızı sağlıyor. “Image Playground” ise daha fazla stil seçeneği sunarak görsel üretimde yeni kapılar aralıyor.

    Genmoji Image Playground

    iPad’de Mac deneyimi

    iPad’de ise Apple, daha çok bir Mac deneyimi sunmak için çoklu görev ve pencere sistemini baştan aşağı yeniledi. Uygulamaları dilediğiniz yere yerleştirebiliyor ve menü çubuklarına erişebiliyorsunuz. Telefon uygulaması da artık iPad’de mevcut. iPad uygulamaları kapatma, küçültme ve tam ekran yapma gibi yeni pencere kontrollerine sahip.

    Oyunlar için tek durak noktası olan yeni bir “Apple Games” uygulaması da hem iPhone’a hem de iPad’e geldi. Bu uygulamada oyun kütüphanenize erişebilir, yeni oyunlar keşfedebilir ve arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz.

    iOS 26

    Kamera

    Fotoğraf ve video çekim modlarına erişimi kolaylaştıran sadeleştirilmiş bir tasarıma sahip. iPhone 15 ve sonraki modellerde, lens kirlendiğinde sizi uyaran yeni bir ipucu özelliği de eklendi.

    ios 26 kamera

    Cüzdan

    Sipariş takibine (beta) olanak tanıyor ve banka veya kart sağlayıcınızdan taksitli ödeme seçeneklerini sunuyor.

    ios 26 cüzdan uygulaması

    Mesajlar

    Mesajlara arka plan eklenebiliyor, grup sohbeti özellikleri ve bilinmeyen göndericileri filtreleme seçenekleri sunuluyor.

    iOS 26 alacak iPhone’lar

    • iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
    • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
    • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
    • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
    • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
    • iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
    • iPhone SE 2. nesil
    • iPhone SE 3. nesil
    iOS 26 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve desteklenen cihazlar

    iOS 26 nasıl yüklenir?

    Yeni iOS 26 güncellemesi, uyumlu tüm iPhone modelleri için ücretsiz olarak sunuldu. Güncellemeyi yüklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

    • Ayarlar uygulamasına girin.
    • Genel seçeneğine dokunun.
    • Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.

    Bu ekranda cihazınız için bekleyen güncellemeyi göreceksiniz. Yükleme işlemini başlatmak için “İndir ve Yükle” butonuna dokunabilirsiniz. Güncellemenin boyutu ve ilk günkü yoğunluk nedeniyle indirme süresi biraz uzun sürebilir.

