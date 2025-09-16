Rolling Stone ve Google, yapay zeka yüzünden mahkemelik oldu

Rolling Stone ve Variety gibi yayınların sahibi olan Penske Media Corporation, Google'a dava açtı.

Penske Media, Google'ın AI Overview özelliği yüzünden ciddi gelir kaybı yaşadıklarını açıkladı.

Bu özellikten dolayı kullanıcıların internet sitelerini pek fazla ziyaret etmediği, bunun da trafik ve reklam gelirlerinde düşüşe sebep olduğunu bildirdi.

Google’ın yapay zeka destekli arama aracı AI Overview, anında yanıt sunma özelliği sayesinde internet kullanıcıları için önemli avantajlar sunuyor. Fakat ne yazık ki bu verimlilik, ekonomik hayatta kalmaları için hayati önem taşıyan ziyaretçi trafiğini tehdit altında gören dijital yayıncıların iş modeliyle doğrudan bir çatışma yaratıyor.

Rolling Stone müzik dergisinin sahibi Penske Media Corporation, AI Overview özelliği nedeniyle Google’a dava açtı. Billboard, Variety, The Hollywood Reporter, Deadline, Vibe ve Artforum gibi saygın yayınları bünyesinde barındıran medya grubu, sayfalarını ziyaret eden kullanıcı sayısına büyük ölçüde bağımlı olan dijital reklamcılığa güveniyor.

AI Overview, dijital yayıncıları kötü etkiliyor

Wall Street Journal’a göre Penske Media, Google AI Overview özelliğinin genel web trafiğinde düşüş yarattığını vurguluyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Jay Penske, gazetecilerin çalışmalarını koruma ve ödüllü gazeteciliği bir gerçeklik kalitesi olarak sürdürme konusunda yoluna hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Penske aynı zamanda dijital yayıncılığın geleceği ve bütünlüğü için savaşma sorumluluğundan da söz etti. Penske’ye göre Google’ın yapay zekası bu platformların varlığını tehlikeye atıyor ve onları finansal olarak daha kısıtlı bir hale getiriyor.

Penske Media’ya göre kullanıcılar doğrudan arama sonuçları sayfasında kapsamlı bir özet görürse, kaynak siteye tıklamak gereksiz hale geliyor. Yapay zekanın bilgileri anında toplama yeteneği, tarama davranışını kökten değiştiriyor.

Google’dan yanıt geldi

Google ise Penske Media ekibine göre tam tersi bir bakış açısı sunuyor. Suçlamalara yanıt olarak şirket sözcüsü José Castañeda sert bir şekilde karşılık verdi.

Sözcü, Google’ın her gün web sitelerine milyarlarca tıklama gönderdiğini vurguladı. AI Overview özelliğinin aslında trafiği daha geniş ve daha çeşitli kaynaklara dağıttığını savundu. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu da sözlerine ekledi.

Bir eğitim firması da benzer gerekçelerle Google’a dava açmıştı

Google sözcüsünün açıklamasına rağmen pek çok kişi bu teknolojinin internet sitelerini negatif etkilediğine işaret ediyor.

AI Overview’in yalnızca Penske Media için değil, ana gelir kaynaklarından biri dijital reklamcılık olan diğer tüm internet sitelerini olumsuz yönde etkilediği vurgulanıyor.

Bu noktada Google’ın daha önce benzer bir davayla daha da karşılaştığını ekleyelim.

Bu yılın başlarında şirket, Chegg adlı eğitim şirketiyle de mahkemelik olmuştu. Söz konusu firma, yapay zeka teknolojisinden dolayı yüzde 24’lük ciddi bir kayıpla karşılaştıklarını söyledi.