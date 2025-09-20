Menüyü Kapat
    iPhone 17 Pro alacaklar dikkat: Koyu renkli modellerde “çizik” alarmı

    iPhone 17 Pro serisi modelleri raflara geldikten kısa bir süre sonra "çizik" sorunuyla gündeme gelmeye başladı.
    iPhone 17 Pro
    • iPhone 17 Pro modellerinin kasasının kolayca çizildiği söyleniyor.
    • Özellikle de koyu renkli cihazlarda bu sorunla daha yaygın rastlandığı ifade ediliyor.
    • Geçmişte bu tarz problemler iPhone 5 ve iPhone 15 modellerinde de karşımıza çıkmıştı.

    iPhone 17 serisi henüz piyasaya sürülmeye başlasa da “Pro” modellerinin dayanıklılığı hakkında şimdiden konuşulmaya başlandı. Bloomberg’in haberine göre tüketiciler ve gazeteciler Hong Kong, Şanghay ve Londra’da sergilenen cihazların, özellikle de koyu mavi ve siyah versiyonlarında cihazların kasalarında gözle görülür çizikler olduğunu fark etti.

    Bu dikkat çeken önemli problem, piyasaya sürülmesinden sonraki ilk birkaç saat içinde aşınma belirtileri gösteren iPhone 12’de yaşananları akıllara getiriyor. Bir döneme damga vuran eski modelde de kullanıcılar benzer sorunlarla karşılaşmıştı.

    Çizik cihaz fotoğraflarının Weibo’da yaygın olarak dolaştığı Çin’de de durum fark edildi. Konuyla ilgili hashtag şimdiden 40 milyon görüntülemeyi aştı. Bu da üst düzey telefonların üretim kalitesiyle ilgili algıların Apple için ne kadar hızlı bir şekilde baş ağrısına dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.

    iPhone 17 Pro kasası daha mağazadayken çiziliyor

    Çoğu kaynak “Pro” modeline odaklansa da titanyum kenarlı siyah iPhone Air’ın bile benzer bir kırılganlık gösterdiği bildiriliyor. Dolayısıyla daha dayanıklı telefonlar için malzeme değişikliği heyecan yaratsa da kalite kusurları doğrudan buna bağlanamaz.

    iPhone 17 Pro

    Apple’ın akıllı telefonlarının kaplamasıyla ilgili eleştirilerle ilk kez karşılaşmadığını hatırlatmakta fayda var. 2012 yılında gri iPhone 5, çizilmeye karşı dayanıklılığı nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. iPhone 6s modeli de bu konuda ciddi sorunlar yaşamıştı. Hatta 2016 yılında da siyah iPhone 7 ve 7 Plus daha da ciddi sorunlar ortaya koymuştu.

    Daha yakın zamanda, yine titanyumdan üretilen iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ilk kullanımda renk değişimleri gösterdi. Fakat bunlar çizik değildi. İlginç bir şekilde mevcut raporlar, anodize alüminyum gövdeye sahip ve siyah bir versiyonu da bulunan standart iPhone 17’yi kapsamıyor.

    Bu durum başka bir soruyu akla getiriyor. Sorun yaygın mı yoksa üst düzey modellerle mi sınırlı? Apple durum hakkında resmi bir açıklama yapmasa da uzmanlar şirketin akıllı telefonlarıyla birlikte çok sayıda aksesuar piyasaya sürmesi nedeniyle, dikkatli olunmasını ve hayal kırıklığı yaşamamak için koruyucu kılıf kullanılmasını tavsiye ediyor.

    iPhone 17 Pro serisi teknik özellikleri

    iPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
    Boyutlar149,6 x 71,5 x 8,25 mm163 x 77,6 x 8,25 mm
    Ağırlık199 gram227 gram
    Ekran6,3 inç Super Retina XDR OLED (2622 x 1206)6,9 inç Super Retina XDR OLED (2868 x 1320)
    İşlemciApple A19 ProApple A19 Pro
    Depolama alanı128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB256 GB, 512 GB, 1 TB
    Arka kamera48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto (8x optik zoom)48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto (8x optik zoom)
    Selfie kamerası24 MP (Otomatik odaklamalı)24 MP (Otomatik odaklamalı)
    Bağlantı5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS, NFC
    Diğer özelliklerFace ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi, IP68 sertifikasıFace ID, kamera kontrol düğmesi, eylem düğmesi, IP68 sertifikası
    Batarya25W’a kadar şarj desteği5.000 mAh (25W’a kadar şarj desteği)
    RenklerSiyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncuSiyah, beyaz, gri, koyu mavi, turuncu
    İşletim sistemiiOS 26iOS 26

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

