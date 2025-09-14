iPhone 17 serisinde teslimat tarihleri 5-6 haftaya kadar uzadı

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi için ön siparişler başladı.

Yoğun talep nedeniyle, iPhone 17 Pro ve diğer modellerin teslimat süreleri uzadı.

Türkiye'de iPhone 17'nin teslimat süresi 7-10 iş günü iken Pro ve Pro Max modellerinde bu süre 5-6 haftaya kadar çıkabiliyor.

Teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modelleri için ön siparişler, 12 Eylül Cuma günü Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede başladı. En üst segmentte yer alan iPhone 17 Pro Max için teslimat tarihleri kısa sürede 19 Eylül Cuma günkü satış tarihinin sonrasına ertelendi. Gün itibarıyla aynı durum diğer modeller için de geçerli hale geldi.

Bazı iPhone 17 modelleri çok geç teslim edilecek

ABD’de Apple’ın online mağazasında iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone Air modelleri için teslimat süreleri, lansman gününden sonra 1-3 hafta ek gecikme gösteriyor. Bu, teslimatların Eylül sonundan Ekim ortasına kadar sürebileceği anlamına geliyor. Ancak bazı modeller için mağazadan teslim alma seçeneği hâlâ mevcut.

Renk seçenekleri arasında da belirgin bir eğilim göze çarpıyor. iPhone 17 Pro serisindeki Kozmik Turuncu, iPhone Air tarafındaki Pamuk Beyazı ve iPhone 17 modellerindeki Ada Çayı ile Siyah tonları en çok talep edilen varyantlar oldu. Stok miktarları hakkında kesin bilgi bulunmasa da teslimat gecikmeleri talebin ne kadar yüksek olduğuna dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ilk saatlerde sipariş veren bazı kullanıcılar, başlangıçta verilen 25 Eylül teslimat tarihinin güncellenerek 19 Eylül’e çekildiğini bildirdi. Bu bağlamda erkenden ön sipariş verenlerin telefonlarına lansman gününde kavuşma ihtimali giderek güçleniyor.

Türkiye’de durum nasıl?

Apple Türkiye’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, iPhone 17 için teslimat süreleri 7-10 iş günü olarak gösteriliyor. iPhone 17 Pro’nun 256 GB ve 512 GB sürümleri için bu süre 5-6 hafta olurken 1 TB’lık modelinin 7-10 iş gününde teslim edileceği belirtiliyor. 17 Pro Max’in ise 2 TB’lık versiyonunun teslim süresi 7-10 iş günü iken 256 GB, 512 GB ve 1 TB sürümlerinin ise 5-6 hafta içinde gönderileceği ifade ediliyor.

iPhone 17 Türkiye fiyatı

256 GB: 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL 512 GB: 89 bin 999 TL

iPhone Air Türkiye fiyatı

256 GB: 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL 512 GB: 89 bin 999 TL

iPhone 17 Pro serisi Türkiye fiyatları

iPhone 17 Pro (256 GB): 107 bin 999 TL

107 bin 999 TL iPhone 17 Pro (512 GB): 119 bin 999 TL

119 bin 999 TL iPhone 17 Pro (1 TB): 131 bin 999 TL

131 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL

119 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (512 GB): 131 bin 999 TL

131 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (1 TB): 143 bin 999 TL

143 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max (2 TB): 168 bin 999 TL

