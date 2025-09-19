Apple Vision Pro 2, 2026’da R2 çiple gelecek

Apple Vision Pro'nun yeni nesli üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Cihazda yer alacak R2 çipinin TSMC tarafından 2nm teknolojiyle üretilmesi bekleniyor.

Söylentilere göre Apple Vision Pro 2 önümüzdeki yıl resmi olarak duyurulacak.

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü ilk piyasaya çıktığı günden bu yana teknoloji dünyasının en çok konuşulan ürünleri arasına girdi. ABD’li şirketin büyük yatırımlarıyla hayata geçen Apple Vision Pro, satış rakamları konusunda beklentileri karşılayamasa ve hatta bazı ergonomik sorunlar nedeniyle eleştirilse de yeni nesil modellerle desteklenme devam edecek.

Karma gerçeklik alanına yatırımlarını artıran şirket, Apple Vision Pro 2 ile önümüzdeki yıl karşımıza çıkmaya ve R2 çipiyle performans çıtasını artırmaya hazırlanıyor. 2nm teknolojiye sahip olacak bu çip, selefi R1’e göre birçok çok daha yetenekli olacak.

2nm teknolojili R2 çipi TSMC ortaklığında üretilecek

Tayvan merkezli Commercial Times gazetesinden son raporlar, Apple Vision Pro 2 için 2026 yılında planlanan büyük bir güncellemeyi gözler önüne seriyor. Bu donanım evriminin merkezi bir unsuru ise yeni R2 çipinin piyasaya sunulması olacak.

Söz konusu bileşenin üretimi gelişmiş 2nm sürecini kullanacak olan TSMC’ye emanet edilecek. Üretim teknolojisi, iPhone’lar için tasarlanan A20 çipleri ve Mac bilgisayarlar için M6 ​​gibi şirketin diğer gelecekteki işlemcileriyle paylaşılacak.

Mevcut R1 çipi neler sunuyor?

Mevcut Apple Vision Pro modeli ana işlem birimi olarak M2 çipini ve harici girişleri işlemek için R1 yardımcı işlemcisini kullanan çift çipli bir mimariye dayanıyor. R1 çipi on iki kamera, beş sensör ve altı mikrofondan gelen veri akışını gerçek zamanlı olarak işlemekten sorumlu.

R1’in temel işlevi, görüntülenen içeriğin kullanıcıya gecikmeden ulaşmasını ve 12 milisaniyede ölçülen son derece düşük gecikme süresini koruyarak dijital ortamla doğal etkileşim sağlamak olarak belirtiliyor. Bileşenin verimliliği, başlığın sunduğu karma gerçeklik deneyiminin güvenilirliği açısından hayati bir önem taşıyor.

Apple Vision Pro 2’nin performansta çığır açması bekleniyor

MacRumors’a göre R2 çipi için 2nm teknolojisinin benimsenmesi, duyusal girdiyi işlemeye adanmış gelişmiş performansla sonuçlanacak.

Yeni yardımcı işlemci, çevredeki ortamdan toplanan tüm bilgilerin daha duyarlı ve akıcı bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Bu dikkat çekecek evrim, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde daha sürükleyici ve algılanabilir gecikmelerden arındırılmış hale getirecek.

Fakat ne yazık ki Commercial Times tarafından bildirilen haberler, kulaklığın geliştirme zaman çizelgesiyle ilgili bir belirsizlik unsuru ortaya koyuyor.

Önceki söylentiler, Apple Vision Pro 2’nin bu yıl gibi erken bir tarihte geleceği, bir M4 ya da M5 işlemcinin entegrasyonu, daha fazla konfor için yeni bir kafa bandı ve olası bir Uzay Siyahı rengiyle ilk güncellemeyi alabileceğini öne sürmüştü.