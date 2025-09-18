Ray-Ban Meta Gen 2 tanıtıldı: Daha uzun pil ve daha iyi kamera

Ray-Ban Meta Gen 2 şık tasarımı ve selefinden daha iddialı yeni özellikleriyle duyuruldu.

Yeni nesil akıllı gözlük 8 saate kadar pil ve 3K video kayıt desteği sunuyor.

Fakat cihazın yakın dönemde resmi olarak Türkiye pazarına gelmesi beklenmiyor.

Meta Connect etkinliği sürpriz duyurularla sona erdi. Şirket, 2. nesil Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerini piyasaya tanıttı. 2023 yılında piyasaya sürülen orijinal modelde eleştirilen noktaların çoğu yeni modelde düzeltildi.

Pil ömrünü iki katına çıkarmayı vaat eden yeni nesil akıllı gözlük, fotoğraf ve videoların görüntü kalitesini artırıyor. Aynı zamanda daha yüksek bir fiyat karşılığında yeni çerçeveler sunuyor.

2. nesil Ray-Ban Meta neler sunuyor?

Büyük satış rakamlarına ulaşan ilk neslin tüm özellikleri yeni modelde geri döndü. Fakat fotoğraf kalitesinde önemli iyileştirmeler karşımıza çıktı. Gözlükler, ultra geniş açılı lensli 12 MP sensörleri kullanmaya devam ediyor.

30 FPS’de 3K çözünürlükte, 30 FPS veya 60 FPS’de Full HD+ ve 120 FPS’de HD+ çözünürlükte kayıt yapabilecek şekilde geliştiriliyor. Fotoğraflar ise 3024 x 4032 piksel çözünürlüğünde kalmaya devam ediyor.

Diğer önemli yeni özellikler arasında HDR çekim desteği, ağır çekim, hiper geçiş ve gözlüğün mikrofon/hoparlörlerini kullanarak kullanıcının konuştuğu kişilerin seslerini yükselten “konuşma odaklı modlar” yer alıyor.

En önemli iyileştirmelerden biri de pil ömrünü neredeyse iki katına çıkaran güçlü batarya performansı oluyor. Meta’ya göre yeni model, “tipik kullanımda” 8 saate kadar dayanıyor ve bu da Oakley ile ortaklaşa piyasaya sürülen yeni alternatifle aynı durumda. Taşıma çantası 48 saat daha uzun kullanım süresi sunuyor ve aksesuarı 20 dakikada yüzde 50 şarj edecek hızlı şarj sağlıyor.

Transitions versiyonlarında -6.00 ile +4.00 arasındaki reçeteli lens desteği, 32 GB depolama alanı, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantıları ve Android 10 ve iOS 15.2 veya daha yeni sistemleri çalıştıran akıllı telefonlarla uyumluluk desteği karşımıza çıkıyor.

Türkiye pazarına henüz gelmeyecek

Meta’nın akıllı gözlüklerinin Türkiye pazarında satılıp satılmayacağı uzun süredir merak ediliyor. Şirket yeni model ile birlikte farklı ülkelerde de raflarda boy göstermeye başlayacağını doğruladı. Fakat maalesef Türkiye’nin bu listede henüz yer almadığını görüyoruz.

Meta yaptığı duyuruda cihazın bazı yeni ülkelerde satışa sunulacağını doğruladı. Gerçek zamanlı çevirinin daha önce mevcut olan İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcaya ek olarak Almanca ve Portekizceyi de tanıyacak şekilde güncellendiğini açıkladı ifade edildi.

Ray-Ban Meta Gen 2 fiyatı açıklandı

Yeni nesil Ray-Ban Meta modeli 379 dolardan satışa sunuldu. İlk neslin 299 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktığı göz önüne alınırsa, yeni modelin 80 dolar daha pahalıya geldiği görülüyor.

Son olarak Meta bugün ilk yerleşik ekranlı akıllı gözlüğü Meta Ray-Ban Display modelini de piyasaya duyurdu.