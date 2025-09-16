Menüyü Kapat
    GTA 6’nın çıkış tarihi Ekim ayına ertelenebilir

    Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre merakla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihi Mayıs'tan Ekim ayına ertelenebilir.
    GTA 6
    • GTA 6'nın normal şartlarda bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyordu.
    • Rockstar Games geçtiğimiz aylarda oyunun çıkış tarihini erteleyerek 26 Mayıs 2026'ya işaret etti.
    • Fakat son sızıntılar, ikinci bir ertelemeyle karşılaşabileceğimizi ve oyunun Ekim ayında gelebileceğini vurguluyor.

    GTA 6’nın çıkış tarihi için 26 Mayıs 2026 tarihine işaret ediliyor. Rockstar Games, normal şartlarda bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkması beklenen oyunu geçtiğimiz aylarda ertelemişti. Şimdi yine benzer bir tartışma gündeme gelmiş görünüyor.

    Rockstar’ın ana şirketi Take-Two Interactive her ne kadar GTA 6’nın çıkış tarihi ile ilgili ekibine güven duyduğunu söylese de maalesef bu konuda beklentiler karşılanamayabilir. İkinci erteleme söylentileri giderek daha da yaygın bir şekilde konuşuluyor.

    GTA 6 çıkış tarihi sonbahara mı kaydırılıyor?

    Insider Gaming Weekly’den Tom Henderson’a göre GTA 6’nın çıkış tarihi Mayıs ayından Ekim 2026’ya ertelenebilir. “Mayıs ayında çıkacağını sanmıyorum” yorumuyla büyük dikkat toplayan gazeteci, bu konuda inancının sektörden toplanan “söylentilere” dayandığını ifade etti.

    Battlefield ve Call of Duty gibi serilerle alakalı oyun dünyasında güven toplayan Henderson, yine de entelektüel dürüstlükle bu bilginin henüz doğrulanmak ya da resmi olarak raporlanmak için gerekli sağlamlığa sahip olmadığını vurguladı. Dolayısıyla bu hipotez şimdilik yerleşik bir gerçek değil, zayıf sinyallere dayanan bir analiz olarak kalmaya devam ediyor.

    Take-Two, oyunu Mayıs ayında çıkarmakta kararlı görünüyor

    Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6’nın ilk gecikmesi konusuna açıkça değinerek, ikinci bir gecikmenin olmayacağına dair güvenini dile getirdi. Bu sözler, yayıncılık sektöründe “üst düzey” bir isim olarak tanımlanan kendi iç kaynağına atıfta bulunan YouTuber Luke Stephens’ın bir raporunda da yankı buldu.

    Geliştirici Rockstar Games ile doğrudan teması olduğu bildirilen kaynak, stüdyonun Grand Theft Auto 6 için Mayıs 2026 çıkış tarihini koruma konusunda oldukça emin olduğunu doğruladı.

    Rockstar Games genellikle oyunlarında olağanüstü titizliği ve mükemmeliyetçi tavrıyla biliniyor. Bu nedenle şirket geçmiş oyunlarında birçok kez ertelemelerde bulunmuş, daha kaliteli bir iş ortaya çıkarmak adına daha yoğun mesailer gerçekleştirmişti.

    Hal böyleyken, GTA 6’nın çıkış tarihi ile ilgili olası bir yeniden ertelenme kararı aslında pek çok kişiyi şaşırtmayacaktır. Fakat yine de stüdyonun önceki oyunlarındaki alışıldık tavrı göz önüne alındığında, oyunun asla ertelenmeyeceğini ve kesin olarak Mayıs 2026’da çıkacağını söylemek de güç.

    Yakın zamanda ortaya çıkan bu çelişkili raporlara rağmen GTA 6 büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. İlk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında yayınlanacak oyun, ertesi yıl PC platformuyla buluşacak.

    Efrahim Aslan

    Efrahim Aslan

