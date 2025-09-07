Webmasto Hafta Özeti (1-7 Eylül 2025)

Her hafta olduğu gibi yine teknoloji gündeminin son derece yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktık. Mobil cihazlardan operatörlere, sosyal ağlardan yapay zekaya, donanım sektöründen e-ticaret pazarına kadar birçok önemli gelişmeye tanıklık ettik. Sizler için haftanın öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

5G’nin Türkiye’ye geleceği tarih resmen açıklandı

Türkiye’de merakla beklenen 5G ihalesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın açıklamasıyla 16 Ekim 2025’te yapılacak. Mobil operatörler 1 Nisan 2026’dan itibaren 5G hizmeti sunmaya başlayacak. İhaleye sadece mevcut GSM operatörleri katılabilecek.

Bakanlıktan “Gizemli Kutu” satışlarına erişim engeli

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, içeriği belirsiz ürünlerin rastgele satıldığı “Gizemli Kutu” satışlarına erişim engeli getirdi. Gizemli Kutu satışları, tüketicilerin ekonomik davranışlarını bozduğu ve haksız ticari uygulama olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Yasa dışı faaliyet yürüten siteler hakkında adli süreçlerin başlatılması kararı alındı.

Samsung Galaxy S25 FE resmen tanıtıldı

Galaxy S25 FE bu hafta resmen tanıtıldı. Exynos 2500 çipinden güç alan cihaz, 7 yıllık güncelleme vaadiyle öne çıkıyor. Cihazda 50 MP ana kamera, 4.900 mAh pil ve 512 GB’a kadar depolama alanı yer alıyor.

Tesla’dan Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık tazminat teklifi

Tesla, CEO’su Elon Musk’a, şimdiye kadar bir üst düzey yöneticiye verilecek en yüksek tazminat paketini teklif etti. Musk, Tesla’nın 10 yıl içerisinde 8 trilyon dolar değere ulaşması gibi zorlu şartları yerine getirirse 1 trilyon dolar ödeme alacak.

BTK’dan “e-imza havuzu hacklendi” iddialarına yalanlama geldi

Bu hafta “E-imza veri havuzunun hacklendiği” iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi. Kısa süre içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuya dair bir açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sistemlerin güvenli olduğunu bildiren BTK, dezenformasyon amacıyla haberi yayanlara karşı yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Instagram iPad uygulaması nihayet çıktı

Uzun süredir beklenen Instagram’ın iPad uygulaması sonunda yayınlandı. Uygulama iPad’in geniş ekranına özel optimize edilmiş bir arayüz ve özellikler sunuyor. Yeni sürüm iPadOS 15.1 ve sonraki sürümleri kullanan cihazlarla uyumlu.

Nays, Dominos ve Fenerbahçe uygulamalarının bildirim servisleri hacklendi

Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe gibi popüler mobil uygulamalara siber saldırı düzenlendiği iddia edildi. Uygulamalardan “NO SYSTEM IS SAFE” başlıklı bildirimler gönderilirken, saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. Fenerbahçe kulübü, olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Bu bildirim, Türkiye'de Nays,LCW, Fenerbahçe, Domino's gibi uygulamalardan ve Endonezya'da myTelkomsel'den rapor edildi. Dünya çapında yaygın değil, daha çok yerel görünüyor. Muhtemelen push notification sistemlerine yönelik bir hack; pic.twitter.com/EwFgmpUxCA — Efe (@inceci_isler) September 3, 2025

Üçe katlanan Huawei Mate XTs piyasaya sunuldu

Üçe katlanabilir Huawei Mate XTs dudak uçuklatan fiyat etiketi ile piyasaya çıktı. 16 GB RAM, 1 TB depolama ve Kirin 9020 çipiyle donatılan telefon 17.999 CNY (yaklaşık 104 bin TL) başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösteriyor.

Apple’ın yapay zeka destekli arama motoru yolda

Apple, 2026 yılında yapay zeka desteğine sahip arama motorunu kullanıcılarla buluşturacak. Şirketin bu hamlesi, Google’a olan bağımlılığını sona erdirmeye ve ChatGPT gibi AI araçlarıyla doğrudan rekabet etmeye olanak tanıyacak.

Facebook “dürtme” butonunu geri getirdi

Facebook, “Dürtme” butonunu yeniden canlandırmaya karar verdi. Platformun başlangıç döneminde öne çıkan bu özellik, bir süredir “halının altına süpürülmüş” bekliyordu. Meta, Z Kuşağı’nın ilgisini çekebilmek için yeniden bu özelliği karşımıza çıkardı.

Galaxy Note 20, Z Fold 3 ve Z Flip 3 artık güncelleme alamayacak

Samsung’un üç popüler telefonu Galaxy Note 20 serisi, Z Fold 3 ve Z Flip 3 artık güncelleme alamayacak. Kullanıcıların daha güvenli bir mobil deneyimden yararlanabilmesi için daha güncel ve yeni bir cihaza geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.

OpenAI ilk AI çipini 2026’da duyuracak

OpenAI, artan işlem gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi özel yapay zeka çipini üretmek istiyor. Söylentilere göre şirket bu proje için Broadcom ile anlaşma sağladı. Merakla beklenen AI çipinin 2026 yılında üretime girmesi bekleniyor.

Google’ın Chrome’u satmasına gerek kalmadı

ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın arama motoru pazarında tekel oluşturduğu gerekçesiyle Chrome’u satmaya zorlamıştı. Fakat mahkeme kararıyla birlikte yargıç bu talebi geri çevirdi. Chrome’un Google altyapısına bağlı olmasından dolayı bu satışın “yüksek riskli” olacağı ifade edildi.

YouTube bazı Premium üyelikleri askıya almaya başladı

YouTube, Premium Aile planını kullanan kişilere karşı kurallarını sertleştirdi. Şirket, aynı adreste yaşamayan kullanıcıların hesap paylaşımı yapmalarının önüne geçiyor. YouTube bu hesapları tespit edip askıya almaya başladı.

OnePlus-Hasselblad ortaklığı sona erdi

OnePlus, Hasselblad ile yaklaşık 5 yıldır devam eden ortaklığını bitirdi. Çinli şirket bunun yerine gelecekteki amiral gemisi cihazlarında kendi geliştirdiği özel görüntüleme sistemini kullanacak.

MrBeast kendi mobil operatör servisini başlatıyor

YouTube fenomenlerinden MrBeast, kendi mobil telefon hizmetini başlatmak için çalışmalara başladı. Fenomen sıfırdan bir şirket kurmak yerine T-Mobile ve Verizon gibi büyük operatörlerin ağlarını kullanacak.

iPhone 8 Plus, Apple’ın “vintage ürünler” listesine eklendi

Apple bazı eski cihazlarını vintage ürünler listesine ekledi. iPhone 8 Plus ve üç eski MacBook cihazı artık tamamen rafa kaldırılmış oldu.

BMW’den yeni elektrikli scooter konsepti: BMW Vision CE

BMW sürücünün kask giymesini gerektirmeyen, kendine özgü tasarıma sahip Vision CE elektrikli scooter konseptini tanıttı. Sürücüyü takla kafesi ve emniyet kemeriyle koruyan araç teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. Ayrıca durduğu anlarda bile dengede kalmasını sağlayan kendi kendini dengeleme fonksiyonuyla geliyor.

TikTok DM için sesli notlar özelliği geldi

TikTok, “sesli notlar” özelliğini kullanıcılara duyurdu. Platforma gelen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar ses kaydı, fotoğraf ve video ile karşı tarafa kısa notlar iletebilecek. Yeni özellik kademeli olarak kullanıcıların erişimine sunulacak.