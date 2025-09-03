YouTube fenomeni MrBeast telefon şirketi kuruyor: Operatörlerle ortak olacak

YouTube fenomenlerinden MrBeast, kendi mobil telefon hizmetini başlatmak için çalışmalara başladı.

Fenomen sıfırdan bir şirket kurmak yerine T-Mobile ve Verizon gibi büyük operatörlerin ağlarını kullanacak.

MrBeast, bu girişimle YouTube dışında kârlı bir marka yaratmayı ve iş alanlarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en çok takip edilen YouTuber’larından biri olarak bilinen MrBeast telekomünikasyon sektörüne girmeye hazırlanıyor. Business Insider’ın yayınlamış olduğu 2025 yılı başlarına ait bir yatırımcı sunumuna göre, 430 milyonu aşkın aboneye sahip olan genç fenomen, kendi mobil telefon hizmetini başlatmayı planlıyor.

Şirkete yakın bir kaynağın söylediğine göre, MrBeast ekibi yeni girişimler ve ortaklıklar üzerinde çalışıyor. Ancak mobil telefon hizmeti projesinin şu an için acil bir öncelik olmadığı belirtiliyor. Sızan sunumda ise söz konusu projenin 2026 yılında başlatılacağı bilgisi paylaşılıyor.

ABD’deki büyük operatörlerle ortak olacak

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan 27 yaşındaki fenomen, sıfırdan bir telekom şirketi kurmak zorunda kalmayacak. Bunun yerine T-Mobile veya Verizon gibi büyük operatörlerle ortaklık kurarak, onların ağları üzerinde çalışan MrBeast markalı bir mobil hizmet sunacak.

Bu strateji, “sanal mobil ağ operatörü (MVNO)” olarak biliniyor ve ünlü isimler arasında oldukça popüler. Örnek vermek gerekirse sinema ve dizi oyuncusu Ryan Reynolds, ABD Başkanı Donald Trump ve “SmartLess” podcast’inin arkasındaki aktörler gibi tanınmış kişiler MVNO yöntemiyle kendi telefon ağlarını kurdular veya kurmayı planlıyorlar.

Başarılı bir MVNO hizmeti, finansal anlamda devasa bir getiri sağlayabilir. Örneğin Ryan Reynolds, Mint Mobile adlı şirketini 2023’te T-Mobile’a yaklaşık 1.35 milyar dolara satmıştı. MrBeast’in YouTube kanalında 400 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Bu bağlamda, takipçilerinin sadece küçük bir yüzdesini bile ücretli mobil müşteriye dönüştürürse, bu iş oldukça rekabetçi bir hale gelebilir.

MrBeast kârlılık peşinde

YouTube videolarından telekomünikasyon hizmetine geçiş yapmak büyük bir sıçrama gibi görünse de bu strateji, Jimmy Donaldson ve Beast Industries yöneticilerinin MrBeast markasını medya dışında çeşitlendirme çabasının bir parçası. Ekibin şu anda Feastables adında çikolata markası, Lunchly adında atıştırmalık seti markası ve bir oyuncak serisi gibi girişimleri de bulunuyor.

Yatırımcılara sunulan ek materyallere göre, MrBeast ekibinin finansal teknoloji veya mobil oyunlar gibi diğer sektörlere de girmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Öte yandan şirketin bu yıl medya harcamalarını kısarak kârlı hale gelmek için kemen sıkma politikası uygulamayı hedeflediği de vurgulanıyor.