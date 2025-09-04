Menüyü Kapat
    Samsung üç popüler telefonu için güncelleme desteğini kesti

    Samsung'un üç popüler telefonu Galaxy Note 20 serisi, Z Fold 3 ve Z Flip 3 artık güncelleme alamayacak.

    Güney Koreli teknoloj devi Samsung, portföyündeki üç akıllı telefon için yazılım desteğini sonlandırdı. Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin artık güncelleme almayacağı açıklandı.

    SamMobile’ın haberine göre bu modeller güncelleme almaya uygun cihazlar listesinden çıkarıldı. Yani söz konusu akıllı telefonlar bundan sonra yeni güvenlik yamaları ya da sistem yükseltmeleri de dahil olmak üzere hiçbir güncellemeye ulaşamayacak.

    Bir dönemin efsanesi Note 20 serisi için yolun sonu

    Galaxy Note 20 serisi ilk olarak Android 10 ve One UI 2.5 ile piyasaya sürüldü. O dönemde Samsung’un güncelleme politikası, üç ana işletim sistemi sürümünü garantiliyordu. Şirket bu söz yerine getirdi. Son iki yıldır cihazlar yalnızca güvenlik yamaları alıyordu. Artık bu yamaların desteği de sona erdirilmiş oldu.

    Geçen yıl şirket, söz konusu modeller için üç aylık güncellemeleri kestiğini duyurmuştu. Samsung son olarak bu yılın Mayıs ayında Galaxy Note 20 serisi akıllı telefon ailesi için sürpriz bir güncelleme yayınladı. 5 yaşındaki bu cihazlar için söz konusu yazılım güncellemesi “son” oldu.

    Galaxy Note 20 Ultra

    Note serisi dönemin standart akıllı telefonlarından daha büyük, ancak tabletlerden daha küçük telefonlar anlamına gelen “phablet” konseptinin öncülüğünü yaptı. Bu cihazlar S Pen kaleminin bir üretkenlik aracı olarak kullanımını daha da yaygınlaştırdı.

    Samsung ekosisteminde kalmak isteyen S Pen hayranlarının iki seçeneği var. Bunlar Galaxy S Ultra modelleri ve Galaxy Z Fold serisindeki bazı katlanabilir cihazlar olarak biliniyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Fakat katlanabilir telefonlar S serisine göre daha değişken bir deneyim sunuyor. Örneğin Galaxy Z Fold 6 gibi eski modeller kalemi destekliyor, ama ayrı olarak satın alınması ve taşınması gerekiyor.

    Daha yeni Galaxy Z Fold 7 ise aksesuarı desteklemiyor. Samsung, tasarıma öncelik vererek cihazın algılanmasını sağlayan bir katmanı ekrandan kaldırdı.

    Peki kullanıcılar şimdi ne yapacak?

    Bu cihazlar artık güvenlik düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri almayacak. Android ve One UI’ın gelecek sürümlerinde yayınlanan özelliklerin de bu modellere ulaşması pek olası değil.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Fakat yine de cihaz sahipleri cihazlarını normal şekilde kullanmaya devam edebilir. Bu noktada geçmişe göre tek fark, Ancak elbette ki bu durum zamanla güvenlik açıklarının ortaya çıkmasına yol açabilir.

    Uzmanlar, güvenlik sorunlarına maruz kalmak istemeyen kullanıcılara yeni bir cihaza geçmelerini tavsiye ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

