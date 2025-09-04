Menüyü Kapat
    Üçe katlanan Huawei Mate XTs dudak uçuklatan fiyatıyla tanıtıldı

    Üçe katlanabilir Huawei Mate XTs dudak uçuklatan fiyat etiketi ile piyasaya çıktı. Cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    Huawei Mate XTs
    Görsel: Huawei

    Çinli teknoloji devi Huawei bugün yeni üçe katlanabilir telefonunun ikinci neslini piyasaya sundu. Mate XT’nin halefi nihayet duyuruldu. Huawei Mate XTs, önceki modelden yüzde 36 daha iyi performans sunan yeni Kirin 9020 işlemciyle geliyor.

    İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan Mate XTs’in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. İlerleyen haftalarda Huawei’den konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.

    Huawei Mate XTs özellikleri

    • Ekran: 3184 x 2232 piksel çözünürlüğe ve 1-90 Hz yenileme hızına sahip 10,2 inç LTPO OLED ekran, 16:11 en boy oranı ve 1.800 nite kadar parlaklık
    • İşlemci: Kirin 9020 
    • RAM kapasitesi: 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensör, 40 MP ultra geniş açılı sensör ve 5,5x yakınlaştırmalı 12 MP telefoto sensörü
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve stereo ses
    • Batarya kapasitesi: USB-C üzerinden 66W şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W ters şarj özelliğine sahip 5.600 mAh pil
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 5
    GSMArena’ya göre Huawei’nin yeni nesil üçe katlanabilen telefonu 16:11 görüntü oranında 3.184 x 2.232 piksel çözünürlüğe, 1.800 nite kadar parlaklığa ve 1Hz ile 90Hz arasında değişken yenileme hızına sahip 10,2 inç esnek LTPO OLED panelle donatılıyor.

    Huawei Mate XTs
    Görsel: Huawei

    Daha küçük bir ekran istiyorsanız, parçalardan birini katlayıp 7,9 inçlik paneli kullanabilir veya tekrar katlayarak cebinize mükemmel şekilde sığan 6,4 inçlik bir akıllı telefona sahip olabilir. Ayrıca telefon artık üretkenliği artırmak için ayrı olarak satın alınabilen bir stylus kalemi destekliyor.

    Mobil fotoğrafçılar için önde 8 megapiksel ana kamera bulunuyor. Arkada sekizgen bir modülde üç sensör yer alıyor. Bu sensörler 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 5,5x optik zoomlu 12 MP telefoto kameradan oluşuyor.

    Huawei Mate XTs
    Görsel: Huawei

    Batarya ise 5.600 mAh kapasitede kalıyor. USB-C üzerinden 66W şarj, aksesuarlar veya diğer cihazlar için 50W indüksiyon ve 7,5W ters şarj desteği sunuluyor. Cihaz HarmonyOS 5 yazılımıyla kutudan çıkıyor.

    Huawei Mate XTs fiyatı

    Huawei’nin yeni nesil üçe katlanabilir telefonu 17.999 CNY (yaklaşık 104 bin TL) başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösteriyor.

