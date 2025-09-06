Elon Musk, Tesla’dan alacağı tazminat ile dünyanın ilk trilyoneri olabilir

Tesla, CEO'su Elon Musk'a, şimdiye kadar bir üst düzey yöneticiye verilecek en yüksek tazminat paketini teklif etti.

Musk, zorlu birtakım hedefleri yerine getirmesi halinde 1 trilyon dolarlık ödeme alacak.

Fakat bu hedefin gerçekleşmesi için Tesla'nın 10 yıl içerisinde 8 trilyon dolar değere ulaşması gibi zorlu şartlar yer alıyor.

Tesla, CEO koltuğunda oturan Elon Musk için benzersiz bir tazminat paketi açıklayarak herkesi şaşırttı. On yıl içinde 1 trilyon dolarlık potansiyel değere sahip olan bu paket, şimdiye kadar üst düzey bir yöneticiye sunulan en büyük ödeme olacak.

Musk’a teklif edilen pakette sabit maaş ya da nakit ikramiye bulunmuyor. Tazminat, operasyonel ve piyasa değerleme hedeflerine ulaşılması halinde on yıl boyunca kademeli olarak dağıtılacak. Yalnızca hisse senetlerinden karşılanacak.

Reuters’a göre şirketin bu noktada temel hedefi ise Tesla’nın değerini mevcut 1,09 trilyon dolardan yaklaşık 8,6 trilyon dolara çıkararak yaklaşık sekiz katına çıkarmak olarak belirtiliyor.

Belirlenen hedefler arasında 20 milyon elektrikli araç satışı, 1 milyon robotaksi dağıtımı, 1 milyon yapay zeka donanımlı insansı robot teslimatı ve 400 milyar dolar tutarında düzeltilmiş kar elde etmek yer alıyor.

Şirket bugüne kadar 8 milyon otomobil sattı. Fakat henüz robotaksi veya robotlarını piyasaya sürmedi.

Tesla adım adım operasyonel hedeflerini sıraladı

Elon Musk’a 1 trilyon dolar ek ödeme kazandıracak paketin ayrıntıları paylaşıldı. Bu bağlamda şirketin adım adım piyasaya değeri başına belirlediği hedefler şu şekilde sıralanıyor:

2 trilyon dolar – 20 milyon araç teslimatı

20 milyon araç teslimatı 2,5 trilyon dolar – 10 milyon Full Self-Driving aboneliği

10 milyon Full Self-Driving aboneliği 3 trilyon dolar – 1 milyon robot teslimatı

1 milyon robot teslimatı 3,5 trilyon dolar – 1 milyon robotaksi operasyonu

1 milyon robotaksi operasyonu 4 trilyon dolar – 50 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK

50 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK 4,5 trilyon dolar – 80 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK

80 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK 5 trilyon dolar – 130 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK

130 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK 5,5 trilyon dolar – 210 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK

210 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK 6 trilyon dolar – 300 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK

300 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK 6,5 trilyon dolar – 400 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK

400 milyar dolar düzeltilmiş FAVÖK 7,5 trilyon dolar – Ek hedef yok

Ek hedef yok 8,5 trilyon dolar – Ek hedef yok

Yönetim kurulu, Tesla’nın geleceği için hayati önem taşıyan Elon Musk için geleneksel tazminat paketlerinin yetersiz kalacağını belirterek yukarıdaki planı savundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, hissedarlara yazdığı bir mektupta, “Musk’ı elde tutmak ve teşvik etmek, Tesla’nın tarihin en değerli şirketi olması için olmazsa olmazdır” ifadelerine yer verdi.

Elon Musk, tüm hedeflere ulaşılması halinde şirket içindeki gücünü önemli ölçüde artırabilir. Şu anda Tesla’nın yaklaşık yüzde 13’üne sahip olan Musk, hisselerin yüzde 32’sine kadar ulaşabilir.

Vergiler ve hisse seyreltmeleri sonrasında bu oran yüzde 25’e yakın olacak. Bu da ona otomobil üreticisinin kararları üzerinde daha da fazla etki sağlayacak.