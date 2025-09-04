Menüyü Kapat
    F/P canavarı Samsung Galaxy S25 FE çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy S25 FE resmen tanıtıldı. Fiyat-performans odaklı cihazın teknik özellikleri ve satış fiyatı açıklandı.
    Galaxy S25 FE
    • Galaxy S25 FE bugün resmen tanıtıldı.
    • Exynos 2500 çipinden güç alan cihaz, 7 yıllık güncelleme vaadiyle öne çıkıyor.
    • 749 Euro'dan satışa çıkan modelin yarın Türkiye'de de ön siparişe açılacağı söyleniyor.

    Fiyat-performans deneyimine odaklanan Samsung Galaxy S25 FE bugün resmen tanıtıldı. Uzun süredir büyük heyecanla beklenen akıllı telefon, sene başında duyurulan S25 ailesinin en yeni üyesi olarak piyasaya duyuruldu. Teknik özellikleri paylaşılan modelin satış fiyatı da açıklandı.

    Serinin diğer üyeleriyle benzer bir tasarıma sahip olan Galaxy S25 FE, uygun fiyata maksimum performans sunmaya odaklanıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Exynos 2400 işlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, selefinden daha büyük pil ömrü ve ilgi çekici yapay zeka işlevleri yer alıyor.

    Samsung Galaxy S25 FE özellikleri

    • Boyutlar: 161,3 × 76,6 × 7,4 mm
    • Ağırlık: 190 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.340×1.080 piksel) sahip 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Samsung Exynos 2400 
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör ve 8 MP telefoto sensörü
    • Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 4.900 mAh pil
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1 portu ve NFC
    Samsung’un yeni telefonu Full HD+ çözünürlüğe (2.340×1.080 piksel) sahip 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekrana, 120 Hz yenileme hızına, 1.900 nit maksimum parlaklığa, Gorilla Glass Victus+ korumasına ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip.

    Cihaz daha önce Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus’a da güç veren Exynos 2400 yonga setini kalbinde taşıyor. Geçen yıl Galaxy S24 FE, yonga setinin düşük hız aşırtılmış bir versiyonu olan Exynos 2400e’yi kullanıyordu.

    Samsung Galaxy S25 FE, 8 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla birlikte sunuluyor. Samsung’a göre cihaz, termal dağılımı kolaylaştıracak yüzde 13 daha büyük bir buhar haznesine sahip. Galaxy S24 FE, selefinden yüzde 10 daha büyük bir parçayla piyasaya sürüldüğü için bu bileşen üst üste ikinci kez geliştirildi.

    Samsung Galaxy S25 FE

    Güç konusunda model 4.900 mAh pil ünitesine, 45W hızlı şarja ve 15W kablosuz şarja sahip. Bu da 4.700 mAh ve 25W’lık selefine göre bu konuda daha yetenekli bir hale getiriyor.

    Cihazda optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 megapiksel telefoto sensör bulunuyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler içinse 12 megapiksel ön kamera yer alıyor.

    İşletim sistemi açısından telefon, Circle to Search gibi yapay zeka özelliklerine sahip Android 16 tabanlı One UI 8 ile standart olarak geliyor. Güncelleme politikası konusunda Samsung yedi nesil Android ve yine yedi yıllık güvenlik yamaları vadediyor.

    Telefonun diğer özellikler arasında 5G bağlantı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, NFC, stereo hoparlörler, Dolby Atmos ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası yer alıyor. Cihaz 161,3 × 76,6 × 7,4 milimetre boyutlarında ve 190 gram ağırlığında.

    Samsung Galaxy S25 FE fiyatı

    Icyblue, Jetblack, Navy ve White renk seçenekleriyle satışa çıkan yeni Samsung telefonu 749 Euro’dan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

    Cihazın Türkiye fiyatının ise yarın açıklanması ve ürünün ön siparişe açılması bekleniyor. Şirket ayrıca telefonu satın alan kullanıcılara 6 ay Google AI Pro üyeliği hediye edileceği vurgulanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

