Ticaret Bakanlığı, ‘Gizemli Kutu’ satışlarına erişim engeli getirdi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, içeriği belirsiz ürünlerin rastgele satıldığı "Gizemli Kutu" satışlarına erişim engeli getirdi.

Gizemli Kutu satışları, tüketicilerin ekonomik davranışlarını bozduğu ve haksız ticari uygulama olduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Yasa dışı faaliyet yürüten siteler hakkında adli süreçlerin başlatılması kararı alındı.

İnternet üzerinden (online) yapılan alışverişin popüler ancak bir o kadar da tartışmalı trendi olan “Gizemli Kutu” satışları, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından alınan kararla birlikte sona eriyor. Daha önce yurt dışındaki alışveriş sitelerine temsilci zorunluluğu getirerek e-ticaret dünyasında yeni bir dönemi başlatan bakanlık, son olarak içeriği belirsiz ürünlerin rastgele satıldığı gizemli kutulara erişim engeli getirdi.

“Haksız ticari uygulama” kararı

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı toplantıda “Gizemli Kutu” satışlarını gündemine aldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerde, bu tür tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve onları normalde taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edildi. Bu doğrultuda kurul, “Gizemli Kutu” ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğuna karar verdi.

Alınan kararlar şu şekilde:

Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanacak.

Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulacak.

Ticaret Bakanlığı, özellikle genç tüketicileri bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korumak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Tüketici haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği de vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: