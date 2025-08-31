TikTok mesajlarında “sesli notlar” dönemi başlıyor

TikTok, "sesli notlar" özelliğini kullanıcılara duyurdu.

Platforma gelen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar ses kaydı, fotoğraf ve video ile karşı tarafa kısa notlar iletebilecek.

Yeni özellik kademeli olarak kullanıcıların erişimine sunulacak.

TikTok basit bir video platformu olmanın ötesine geçerek her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Popüler sosyal ağ, mesajlaşma sisteminde yaklaşan bir evrimi resmi olarak doğruladı.

TechCrunch’ın haberine göre çok yakında tüm kullanıcılar özel ve grup sohbetlerinde sesli notlar, fotoğraflar ve videolar paylaşabilecek. Bir şirket sözcüsü tarafından verilen demeçte, bu uygulamaların önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağı belirtildi.

TikTok DM’de 1 dakikalık sesli notlar paylaşabilecek

Çinli sosyal ağ, sesli iletişimin artan popülaritesini benimsiyor ve sesli mesaj gönderme olanağı sunuyor. Fakat her sesli notun maksimum uzunluğu bir dakika olarak belirlendiğinden belirli bir kısıtlama mevcut.

Görsel açıdan kullanıcılar aynı anda önemli sayıda dosya paylaşabilecek. Mesaj başına, telefonun galerisinden veya o anda çekilmiş bir anlık görüntüden ya da kayıttan gelen dokuz adede kadar resim veya video eklemek mümkün olacak.

Sohbet özelliklerinin genişlemesi, kullanıcı güvenliği için belirli kısıtlamaların getirilmesini gerektiriyor. Yeni bir bariyer, başka bir kişiyle ilk temas olarak herhangi bir resim veya videonun gönderilmesini engelliyor.

Bu koruma önlemi, platformun mevcut düzenlemelerini tamamlıyor. TikTok politikaları yalnızca 16 yaş ve üzeri kullanıcıların doğrudan mesajlaşma sistemine erişip kullanabileceğini şart koşuyor.

Platform, yetişkin kullanıcılar için içerik güvenliği üzerinde daha fazla kontrol imkanı sunuyor. 18 yaş üstü kullanıcılar, çıplaklık içeren görselleri otomatik olarak tanıyan ve filtreleyen bir sistemi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirler.

Varsayılan bu yapılandırma düzeni, 16-18 yaş arası gençleri korumak için hassas içerik filtresinin her zaman etkin olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Elbette ki bu gelişme TikTok’un son zamanlarda üzerinde çalıştığı tek yenilik değil. Platform geçtiğimiz haftalarda genç kullanıcılara meditasyon önerileri sunmaya başlayacak yeni işlevini tanıtmıştı. Öte yandan platformun sahibi olan ByteDance şirketi, Apple Vision Pro rakibi XR cihazları geliştirmek üzere kolları sıvadı.