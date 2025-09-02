Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Teknoloji

    Kask takma derdini bitiren elektrikli scooter: BMW Vision CE

    BMW, sürücülerin kask ve koruyucu kıyafet giymesini gerektirmeyen yeni bir elektrikli scooter konsepti olan Vision CE'yi tanıttı.
    BMW Vision CEO konsept
    • BMW sürücünün kask giymesini gerektirmeyen, kendine özgü tasarıma sahip Vision CE elektrikli scooter konseptini tanıttı.
    • Sürücüyü takla kafesi ve emniyet kemeriyle koruyan araç teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor.
    • Ayrıca durduğu anlarda bile dengede kalmasını sağlayan kendi kendini dengeleme fonksiyonuyla geliyor.

    BMW, 8 Eylül’de başlayacak olan Münih Otomobil Fuarı öncesinde, elektrikli scooter konsepti Vision CE’yi tanıttı. Sürücünün kask ve koruyucu kıyafet giyme ihtiyacını ortadan kaldıran koltuklu ve takla kafesli bir elektrikli scooter olan araç, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Vision CE konsepti, takla kafesi taşıyor

    Konseptin ön kısmı oldukça geleneksel bir görünüme sahipken, sürücüyü çevreleyen iki kare şekilli çubukla birleşiyor. Ayrıca ince farlara, takla kafesine monte edilmiş yardımcı ışıklara ve küçük bir ön cama sahip. Boru şeklindeki tasarım daha aşağıda da devam ediyor ve bunlar, orta monteli deflektörlerle tamamlanıyor.

    BMW Vision CEO konsept

    Aracın en dikkat çekici özelliği, scooter’larda pek görmeye alışık olmadığımız takla kafesi yapısı. Kafes sadece estetik bir unsur olarak oraya yerleştirilmemiş. Aynı zamanda sürücünün kask ve koruyucu kıyafet giyme zorunluluğunu ortadan kaldırarak güvenliğini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

    BMW, aracın tamamen kişiselleştirilebilir olduğunu belirtiyor. Sürücüler, çıkarılabilir Bluetooth hoparlörden şeffaf tavana ve arka bagaj rafına kadar birçok özellikle kendine özgü bir ortam yaratabiliyorlar. Sürücü koltuğu, ergonomik sırt dayanağı, koltuk başlığı ve emniyet kemeriyle donatılarak iyi bir konfor vaat ediyor. Koltuk başlığının üzerindeki metal ağ bölümü ise ek bir koruma katmanı sunuyor.

    BMW Vision CEO konsept

    Kendi kendini dengeleme fonksiyonu var

    Barındırdığı teknolojilerle de öne çıkan Vision CEO, sürücü bölümünde yer alan geniş dijital ekran, geleneksel gidonlar ve belirgin ayak destekleri sayesinde sade ve fonksiyonel bir kokpit ile karşımıza çıkıyor. En önemli teknik özelliklerden biri ise kendi kendini dengeleme fonksiyonu. Aracın durduğu anlarda bile tamamen dengede kalmasını sağlayan teknolojinin, özellikle dur-kalk trafiğinde ve trafik ışıklarında sürücülere büyük bir rahatlık sunması bekleniyor.

    Şirket, Vision CE’nin kullanıcılara “artırılmış bir özgürlük hissi” ve “rahat, tasasız bir sürüş deneyimi” sunmak için tasarlandığını ifade ediyor. Tahmin edilebileceği üzere Alman otomotiv devi, aracın ne zaman seri üretime gireceğini, girdikten sonra hangi ülkelerde satışa sunulacağını ve fiyatının ne kadar olacağını henüz açıklamadı.

    BMW Vision CEO konsept

    BMW Vision CE teknik özellikleri

    • Takla kafesi: Sürücüyü çevreleyen kare şekilli çubuklardan oluşan yapı, sürücünün kask ve koruyucu kıyafet giyme ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
    • Ergonomik sırt dayanağı, koltuk başlığı ve emniyet kemeri ile donatılmış sürücü koltuğu mevcut. Koltuk başlığının üzerindeki metal ağ bölümü ek koruma sunuyor.
    • Kendi kendini dengeleme fonksiyonu
    • Sürücü bölümünde yer alan geniş dijital ekran
    • Çıkarılabilir Bluetooth hoparlör, şeffaf tavan ve arka bagaj rafı gibi birçok kişiselleştirme özelliği
    • Takla kafesine monte edilmiş yardımcı ışıklar ve ince farlar
    Ünlü Otomobil Markalarının Logo Hikayeleri

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Ünlü Otomobil Markalarının Logo Hikayeleri

    Avatar photo

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.