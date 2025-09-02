Kask takma derdini bitiren elektrikli scooter: BMW Vision CE

BMW sürücünün kask giymesini gerektirmeyen, kendine özgü tasarıma sahip Vision CE elektrikli scooter konseptini tanıttı.

Sürücüyü takla kafesi ve emniyet kemeriyle koruyan araç teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Ayrıca durduğu anlarda bile dengede kalmasını sağlayan kendi kendini dengeleme fonksiyonuyla geliyor.

BMW, 8 Eylül’de başlayacak olan Münih Otomobil Fuarı öncesinde, elektrikli scooter konsepti Vision CE’yi tanıttı. Sürücünün kask ve koruyucu kıyafet giyme ihtiyacını ortadan kaldıran koltuklu ve takla kafesli bir elektrikli scooter olan araç, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Vision CE konsepti, takla kafesi taşıyor

Konseptin ön kısmı oldukça geleneksel bir görünüme sahipken, sürücüyü çevreleyen iki kare şekilli çubukla birleşiyor. Ayrıca ince farlara, takla kafesine monte edilmiş yardımcı ışıklara ve küçük bir ön cama sahip. Boru şeklindeki tasarım daha aşağıda da devam ediyor ve bunlar, orta monteli deflektörlerle tamamlanıyor.

Aracın en dikkat çekici özelliği, scooter’larda pek görmeye alışık olmadığımız takla kafesi yapısı. Kafes sadece estetik bir unsur olarak oraya yerleştirilmemiş. Aynı zamanda sürücünün kask ve koruyucu kıyafet giyme zorunluluğunu ortadan kaldırarak güvenliğini üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

BMW, aracın tamamen kişiselleştirilebilir olduğunu belirtiyor. Sürücüler, çıkarılabilir Bluetooth hoparlörden şeffaf tavana ve arka bagaj rafına kadar birçok özellikle kendine özgü bir ortam yaratabiliyorlar. Sürücü koltuğu, ergonomik sırt dayanağı, koltuk başlığı ve emniyet kemeriyle donatılarak iyi bir konfor vaat ediyor. Koltuk başlığının üzerindeki metal ağ bölümü ise ek bir koruma katmanı sunuyor.

Kendi kendini dengeleme fonksiyonu var

Barındırdığı teknolojilerle de öne çıkan Vision CEO, sürücü bölümünde yer alan geniş dijital ekran, geleneksel gidonlar ve belirgin ayak destekleri sayesinde sade ve fonksiyonel bir kokpit ile karşımıza çıkıyor. En önemli teknik özelliklerden biri ise kendi kendini dengeleme fonksiyonu. Aracın durduğu anlarda bile tamamen dengede kalmasını sağlayan teknolojinin, özellikle dur-kalk trafiğinde ve trafik ışıklarında sürücülere büyük bir rahatlık sunması bekleniyor.

Şirket, Vision CE’nin kullanıcılara “artırılmış bir özgürlük hissi” ve “rahat, tasasız bir sürüş deneyimi” sunmak için tasarlandığını ifade ediyor. Tahmin edilebileceği üzere Alman otomotiv devi, aracın ne zaman seri üretime gireceğini, girdikten sonra hangi ülkelerde satışa sunulacağını ve fiyatının ne kadar olacağını henüz açıklamadı.

BMW Vision CE teknik özellikleri