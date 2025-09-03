Instagram iPad uygulaması, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda çıktı

Uzun süredir beklenen Instagram'ın iPad uygulaması sonunda yayınlandı.

Uygulama iPad'in geniş ekranına özel optimize edilmiş bir arayüz ve özellikler sunuyor.

Yeni sürüm iPadOS 15.1 ve sonraki sürümleri kullanan cihazlarla uyumlu.

Uzun süredir iPad sahiplerinin en büyük taleplerinden biri gerçekleşti. Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram platformu, Apple’ın tabletleri için optimize edilmiş resmi uygulamasını sonunda yayınladı. Artık kullanıcılar, iPhone sürümünü büyütülmüş şekilde kullanmak ya da web versiyonuna yönelmek zorunda kalmayacak.

Yeni uygulama açıldığında doğrudan kısa video sekmesi Reels ekranı karşılıyor ve kısa videolar geniş ekranda daha akıcı bir şekilde izlenebiliyor. Hikayeler üst bölümde yer alırken, soldaki kenar çubuğu üzerinden Keşfet, Arama, Takip edilenler, DM’ler ve bildirimler gibi seçeneklere erişmek mümkün oluyor.

Instagram arayüzü iPad’in büyük ekranıyla uyumlu hale geldi

Akış üç farklı seçeneğe ayrılmış durumda:

“Tümü” önerilen gönderilerle takip edilen hesapları bir araya getiriyor

“Arkadaşlar” karşılıklı takip edilenlerin paylaşımlarını öne çıkarıyor

“En Yeniler” ise gönderileri kronolojik sırayla sunuyor. Ayrıca kullanıcılar bu akışları diledikleri gibi sıralayabiliyor.

Şimdiye kadar iPad’deki Instagram, sadece büyütülmüş bir iOS uygulamasıydı ve kullanımı hiç de keyifli değildi. Şirket artık arayüzü büyük ekrana uyacak şekilde optimize etmiş durumda. Örneğin Reels izlerken yorumlara yandan bakılabiliyor ve mesajlar sekmesindeyken, sol taraftaki tüm aktif sohbetleri görerek belirli bir konuşmayı açabiliyorsunuz.

Instagram neredeyse 15 yıldır var olmasına rağmen, şirket şimdiye kadar iPad’e özel bir uygulama çıkarmayı öncelik haline getirmemişti. Instagram Başkanı Adam Mosseri, geçmişte birkaç kez iPad versiyonu geliştirmek için acele etmediklerini söylemişti.

Ancak bu yılın başlarında, The Information, Instagram’ın sonunda bir iPad uygulaması üzerinde çalıştığını bildirmişti.

Tüm iPad’lerle uyumlu değil

Öte yandan yeni Instagram iPad versiyonu tüm cihazlara indirilemiyor. Uygulamanın App Store sayfasında yer alan açıklamalara göre, yalnızca iOS 15.1 veya sonraki sürümlerle çalışan iPad’lere destek sunuluyor. Daha eski sürümlere sahip bir model kullananlar ise Instagram’ı yine eski usül, küçük bir pencere halinde kullanmaya devam edecek.

iPad’de Instagram nasıl güncellenir?

Instagram uygulamasını iPad cihazınızda kullanabilmek için öncelikli olaraka App Store’u açın. Arama çubuğuna “Instagram” yazın ve uygulamayı bulun. Daha sonra “İndir” butonuna tıklayın, istendiğinde kimlik doğrulamasını yapın. Kurulum tamamlandıktan sonra hesabınızla giriş yapıp Instagram’ı kullanmaya başlayabilirsiniz.