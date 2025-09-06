OpenAI ilk yapay zeka çipini seneye piyasaya sunacak

OpenAI, artan işlem gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi özel yapay zeka çipini üretmek istiyor.

Söylentilere göre şirket bu proje için Broadcom ile anlaşma sağladı.

Merakla beklenen AI çipinin 2026 yılında üretime girmesi bekleniyor.

OpenAI ilk tescilli yapay zeka işlemci çipinin gelecek yıl seri üretime girmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Gizemli işlemcinin Broadcom ile ortaklaşa geliştirildiği bildiriliyor.

OpenAI tarafından geliştirilen potansiyel bir yapay zeka çipi ile ilgili bir süredir söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Bu yılın başlarında gelen raporlar, işlemcinin üretimine yıl içerisinde başlanabileceği tahmin ediliyordu. Fakat nihayet şimdi bu konuda yol haritası daha da belirgin görünüyor.

OpenAI, Nvidia’ya bağımlılığını azaltmak istiyor

OpenAI, altyapı stratejisinde bir dönüm noktası olan ilk yapay zeka çiplerini gelecek yıl üretmeye hazırlanıyor. Amerikan yarı iletken devi Broadcom ile ortaklaşa yürütülen bu girişim, artan bilgi işlem gücü talebini karşılarken Nvidia işlemcilere olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Esas olarak söylentilere göre yapay zeka alanında faaliyet gösteren her büyük şirket, bir noktada Nvidia’ya olan bağımlılıklarını azaltmanın yollarını arıyor. Nvidia günümüzün en çok konuşulan segmentindeki hakimiyeti sayesinde dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Bu yaklaşım, Apple’ın Intel’den ayrılmasını ve Mac’lerinin performansını optimize etmesini sağlayan Apple’ın Mx yongalarını akıllara getiriyor. Apple’ın da gösterdiği gibi, donanım zincirini kontrol etmek enerji verimliliği ve yazılım optimizasyonu açısından önemli avantajlar sağlayabilir.

Nitekim Apple şu anda güvenli sunucularında Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için yönlendirilmiş M yongalarını kullanıyor.

Söylentilerden sonra Broadcom hisseleri yükselişe geçti

Financial Times’ın ortaya attığı bu dedikodular, kısa sürede Broadcom hisselerinde yüzde 15’lik bir artışa yol açarak şirketin piyasa değerini 1,7 trilyon dolara, yani rekor seviyeye taşıdı.

Broadcom CEO’su Hock Tan, ismini açıkça belirtmeden 10 milyar dolarlık siparişi temsil eden gizemli bir müşteriden bahsetti. Fakat sektör uzmanları bu yeni stratejik ortağın OpenAI olduğunu belirtiyor.

Bu dikkat çekici girişim, teknoloji devlerinin kendi özel çözümlerini geliştirdiği daha geniş bir eğilimin parçası olarak yorumlanıyor. TPU’larıyla Google, Graviton çipleriyle Amazon ve şimdi de OpenAI; her biri maliyetlerini ve performansını optimize etmenin yollarını arıyor.