Mahkemeden karar çıktı: Google’ın Chrome’u satması gerekmeyecek

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın arama motoru pazarında tekel oluşturduğu gerekçesiyle Chrome'u satmaya zorlamıştı.

Fakat mahkeme kararıyla birlikte yargıç bu talebi geri çevirdi.

Chrome'un Google altyapısına bağlı olmasından dolayı bu satışın "yüksek riskli" olacağı ifade edildi.

ABD mahkemesi bugün son yılların en önemli teknoloji davalarından birini sonuçlandırdı. Mahkeme, Google’ın çevrimiçi arama pazarında tekel konumunda olduğu sonucuna varmasına rağmen, Chrome tarayıcısını satmak zorunda olmadığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Google ile Chrome arasındaki ilişkinin feshedilmesini talep etmişti. Perplexity’nin sahibi de dahil olmak üzere birçok şirket, tarayıcıyı satın almak için teklif sunmuştu. Fakat buna rağmen Yargıç Amit Mehta, rekabetin normal şekilde devam etmesini sağlamak için başka çözümler önerdi.

Yargıç Amit Mehta, Google’ın rakiplere yapılan aramalar hakkında bilgi sağlayabileceğini söyledi. Şirket, arama ya da yapay zeka hizmetlerini diğer ürünlere yerleştirmek için ödeme yapmaya devam edebilir. Fakat rakiplerin pazara girmesini önlemek amacıyla bu iki hizmetin dağıtımına ilişkin münhasır anlaşmalar gerçekleştiremez.

Mahkeme kararıyla birlikte Google’ın yüzü güldü

The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre 230 sayfalık kararda, hakimin Google ve Chrome’un ayrılmasının arama pazarında rekabeti artıracağı sonucuna varmak için yeterli kanıt bulunmadığını değerlendirdiğini açıkladı.

Mehta, Chrome’un ayrı bir işletme olarak faaliyet göstermemesi nedeniyle elden çıkarmanın “karmaşık ve yüksek riskli” olacağını belirtti. Ayrıca tarayıcının ana şirketin altyapısına dayandığı da eklendi.

Hakime göre Google’ın Apple veya Mozilla ürünlerinde premium yerleşim için ödeme yapmasının engellenmesi, akıllı telefon ve tarayıcı üreticilerini olumsuz etkileyebilecek bir kaynak transferini kesintiye uğratacak. Mehta’ya göre Google muhtemelen tasarruf edecek ve aynı kullanıcı tabanını koruyacak.

Google’ın sahibi olan Alphabet şirketinin hisseleri, davanın sonucunun açıklanmasının ardından yükselişe geçti. Washington Post’tan Gerrit De Vynck’a göre Google hisseleri bu süreçte yaklaşık yüzde 7’lik bir artış kaydetti.

Son olarak Google bu hafta Chrome’un tasarımını yenilemek için kolları sıvadığını duyurdu. Uygulamanın arayüzünde önemli değişiklikler sunulacağı ortaya çıktı.