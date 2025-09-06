OnePlus, Hasselblad ile “kamera” ortaklığını bitirdi

OnePlus, Hasselblad ile yaklaşık 5 yıldır devam eden ortaklığını bitirdi.

Söz konusu iş birliği, mobil fotoğrafçılar için yıllardır kamera alanında bir kalite ve prestij sembolü olarak yorumlanıyordu.

Çinli şirket bunun yerine gelecekteki amiral gemisi cihazlarında kendi geliştirdiği özel görüntüleme sistemini kullanacak.

Söylentileri doğrulayan OnePlus, bu hafta Hasselblad ile olan ortaklığını sona erdirdi. Çinli akıllı telefon üreticisi, mobil cihazlarının kameralarını optimize etmek için yaptığı iş birliğinin kesildiğini ve bunun yerine tescilli bir görüntü işleme motoru kullanılacağını duyurdu.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre test aşamasında olan çözüm hala iyileştirmeler gerektiriyor. Fakat şirketin bir sonraki üst düzey modeli olan OnePlus 15 ile birlikte bu yeniliklerin de ilk kez karşımıza çıkması bekleniyor.

OnePlus kendi teknolojileriyle yoluna devam edecek

OnePlus ile ünlü İsveçli kamera üreticisi arasındaki ortak çalışmanın sona ereceğine dair söylentiler birkaç gündür ortalıkta dolaşıyordu. Bu dedikodular, Çinli şirketin CEO’su Pete Lau tarafından resmi kullanıcı topluluğu forumunda yapılan bir paylaşımla doğrulandı.

Yöneticinin yaptığı paylaşımda, Hasselblad’ın “rafine estetik anlayışının” “OnePlus’ın DNA’sına” entegre edilmesini sağlayacak ve Lau’nun “bir sonraki macerası” olarak adlandırdığı şirkete güven verecek olan ortaklığın olumlu sonuçlarını vurgulayarak başladı.

Açıklamada geçen “macera” ifadesi, tescilli bir görüntü işleme sistemi olan OnePlus DetailMax Engine’in geliştirilmesinden oluşuyor. Şirketin CEO’suna göre bu çözüm, keskinlik ve gerçekçiliğe öncelik veren algoritmalarla hesaplamalı fotoğrafçılığın yolunu izliyor. Çarpık veya aşırı süslenmiş çekimlerden kaçınmayı vaat ediyor.

Lau ayrıca DetailMax Motorunun erken bir prototipini test ettiğini ve hala “çok fazla ince ayar” gerekmesine rağmen, gözlemlenen sonuçların umut verici olduğunu ve sistemin lansmanda “yeni bir netlik standardı” sağlayacağına dair güven verdiğini açıkladı.

Yöneticinin değindiği bir diğer ilginç nokta ise yeni özelliğin çok uzun sürmeyeceği ve devin bir sonraki üst düzey akıllı telefonuyla birlikte piyasaya sürüleceği. Bu da söylentilere göre OnePlus 15’in zaten bu özelliğe sahip olacağının bir işareti. Önceki nesillerin takvimi tutarsa, telefonun ilk olarak Ekim ayı civarında Çin’e ulaşması bekleniyor.

OnePlus ve Hasselblad arasındaki ortaklık, büyük akıllı telefon üreticilerinin telefon lenslerini geliştirmek için tanınmış kamera şirketlerine yöneldiği bir döneme damga vurdu. 2021 yılında OnePlus 9 ailesinin piyasaya sürülmesiyle başlayan ortaklık, o zamandan beri şirketin fark yaratan özelliklerinden biri haline geldi.