    Nays, Dominos ve Fenerbahçe uygulamalarından, kullanıcılara garip bildirimler gönderildi

    Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe gibi popüler mobil uygulamalardan kullanıcılara garip bildirimler gönderildi.
    Güncelleme:
    No System is safe bildirimi
    • Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe gibi popüler mobil uygulamalara siber saldırı düzenlendiği iddia edildi.
    • Uygulamalardan "NO SYSTEM IS SAFE" başlıklı bildirimler gönderilirken, saldırının kim tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor.
    • Fenerbahçe kulübü, olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

    Geçtiğimiz saatlerde yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir siber saldırı olayı gerçekleşti. Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe gibi popüler mobil uygulamaların yüklü olduğu telefonlara, “NO SYSTEM IS SAFE” (Hiçbir Sistem Güvenli Değil) başlıklı bildirimler gönderilmeye başlandı.

    Her ne kadar henüz yetkililerden ve şirketlerden olaya neyin sebebiyet verdiğine dair net bir resmi açıklama gelmemiş olsa da uygulamaların kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendiği düşünülüyor.

    “NO SYSTEM IS SAFE” bildirimi kafa karıştırdı

    X (eski adıyla Twitter) platformunda pek çok kullanıcı tarafından paylaşılan bildirimlerin, adı geçen uygulamalardan aynı anda gelmesi, saldırının organize bir şekilde yapıldığını düşündürüyor. Şu an itibarıyla, saldırıyı üstlenen herhangi bir kişi veya grup bulunmuyor. Bu da olayın ardındaki gizemi daha da artırıyor.

    Öte yandan siber saldırının sadece Nays, Dominos, LCW ve Fenerbahçe uygulamalarıyla sınırlı kalmayabileceği de belirtiliyor. Kullanıcılar şu ana kadar dört uygulamadan bildirim aldıklarını belirtse de, ilerleyen saatlerde hacklenen uygulamaların sayısının artma ihtimali üzerinde duruluyor.

    Şu ana kadar yalnızca Fenerbahçe’den bilgilendirme amaçlı yapılan bir resmi açıklama geldi. Fenerbahçe SK’nın X hesabından paylaşılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    “Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir.

    Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü”

    İş Bankası da X hesabından paylaştı bilgilendirme mesajında, sorunun Nays uygulamasının bildirim servisinden kaynaklı olduğunu belirtti ve Nays’ın sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

    Siber Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi: Neler değişecek?

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

