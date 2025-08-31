5G ne zaman kullanıma sunulacak? Kesin tarih resmen açıklandı

Türkiye'de merakla beklenen 5G ihalesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklamasıyla 16 Ekim 2025'te yapılacak.

Mobil operatörler 1 Nisan 2026'dan itibaren 5G hizmeti sunmaya başlayacak.

İhaleye sadece mevcut GSM operatörleri katılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin merakla beklediği 5G ihalesi için tarihi açıkladı. Bakan Uraloğlu’nun duyurusuna göre, 5G ihalesi 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve mobil operatörler 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetlerini sunmaya başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihale toplam 400 MHz frekans için en az 2 milyar 125 milyon dolarlık asgari bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Bununla birlikte toplamda 11 farklı frekans paketi, ihaleye katılacak olan işletmecilere tahsis edilecek.

Süreç mevcut işletmecilerle ilerleyecek

Bakan Uraloğlu, ihaleye sadece Türkiye’de mevcut GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini belirtti. Yani süreç, mevcut işletmecilerle ilerleyecek.

İşletmeciler, kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacaklar ve frekans ücretini 3 eşit taksitte ödeyebilecekler. 30 Nisan 2029’dan itibaren elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ya ödeyecekler ve yetkilendirme süreleri 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Bakan Uraloğlu: Mobil internet hızı 10 kat artacak

Bakan Uraloğlu, “5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük bir dönüm noktası olduğunu” vurguladı. Uraloğlu, yeni dönemle birlikte mobil internet hızının en az 10 kat artacağını ve makine tipi haberleşme özellikleriyle üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacağını da sözlerine ekledi:

“2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak.”

5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarının da artırılacağını belirten Bakan Uraloğlu, yüzde 60’a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu getirileceğini ifade etti. Hem teknolojide dışa bağımlılığın azalmasının hem de yerli üretimin teşvik edilmesinin hedeflendiğini ifade etti:

“Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz.”

İşletmecilerin tekliflerini 9 Ekim 2025 tarihinden itibaren sunabileceğini ve son başvuru tarihinin 16 Ekim 2025 saat 09.30 olduğunu kaydeden Uraloğlu’na göre ihale aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binasında yapılacak.

5G destekleyen akıllı telefonlar

Günümüzde 5G teknolojisini destekleyen telefonların listesi oldukça uzun ve sürekli güncelleniyor. Çünkü üretilen çoğu yeni telefon artık 5G desteğiyle birlikte kullanıma sunuluyor. En yaygın markalardan bazı 5G destekli telefon modelleri şu şekilde:

iPhone:

iPhone 12

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 15

iPhone 16

Samsung Galaxy S serisi:

Galaxy S21

Galaxy S22

Galaxy S23

Galaxy S24

Galaxy S25

Galaxy Z serisi:

Galaxy Z Fold ve Z Flip serisindeki katlanabilir telefonlar

Galaxy A serisi:

Galaxy A26

Galaxy A36

Galaxy A55

Galaxy A56 gibi orta segment cihazlar

Xiaomi:

Xiaomi 13

Xiaomi 14

Xiaomi 15 serisi

Redmi Note 14 Pro

POCO X7 gibi pek çok yeni model

Tabii ki de 5G desteğine sahip olan akıllı telefonların sadece bu cihazlardan ibaret olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak satın alabileceğiniz en popüler modellerden bazıları bunlar.