Apple, iPhone 8 Plus ve üç eski MacBook’u “vintage” listesine ekledi

Apple bazı eski cihazlarını vintage ürünler listesine ekledi.

iPhone 8 Plus ve üç eski MacBook cihazı artık tamamen rafa kaldırılmış oldu.

iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin lansmanına günler kala Apple bazı eski modellerini “vintage” ürünler kataloğuna ekledi. Bir döneme damgasını vuran iPhone 8 Plus modeli, üç eski MacBook cihazıyla birlikte rafa kaldırılıyor.

Teknoloji devi Apple, resmi internet sitesinde onarım hizmeti amacıyla eski ve kullanılmayan ürünlerin bir listesini sunuyor. Bu liste, söz konusu cihazlar için parça bulunabilirliği konusunda bir kılavuz niteliğinde karşımıza çıkıyor.

Apple hangi modellerin fişini çekti?

Apple’ın internet sitesine göre eski veya modası geçmiş olarak listelenen ürünler şunlar:

15 inç MacBook Pro (2017)

MacBook Pro 13 inç (2017)

MacBook Air 11 inç (2025)

iPhone 8 Plus (2017)

Bir cihaz 5 yıldan uzun, ancak 7 yıldan kısa bir süredir satılmamışsa eski olarak sınıflandırılıyor. Apple artık bu cihaz için yedek parça bulunabileceğini garanti etmiyor.

Bir ürün 7 yıllık süreyi doldurduğunda, markanın resmi internet sitesinde kullanımdan kaldırılmış olarak listeleniyor. Bu da cihazın donanımına yönelik servisin, ister Apple Store’da ister yetkili servis sağlayıcısında olsun, durdurulduğu anlamına geliyor.

Fakat bir MacBook, satış tarihinden itibaren 10 yıla kadar, parça bulunabilirliğine bağlı olarak yalnızca pil onarımı için uygun olabilir. Apple, 2010 yılında 11 inç MacBook Air’ı daha büyük 13 inçlik bir modelle piyasaya sürdü. O zamandan beri düzenli olarak yeni versiyonlar piyasaya sürüldü.

Artık kullanılmayan MacBook Pro modelleri, Apple tarafından 2016 yılında tanıtılan büyük bir tasarım değişikliğine uğradı. Bu tasarımda, klavyenin üst kısmında bulunan ve fonksiyon tuşlarının yerini dijital kontrollerin aldığı OLED şerit olan artık kullanılmayan Touch Bar yer alıyordu.

iPhone 8 Plus’ın bir döneme damgasını vuran özellikleri