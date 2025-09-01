Menüyü Kapat
    Apple, iPhone 8 Plus ve üç eski MacBook’u “vintage” listesine ekledi

    Apple, bir dönemin efsane telefonu iPhone 8 Plus ve üç eski MacBook modelini "vintage" ürünler kataloğuna ekledi.
    • Apple bazı eski cihazlarını vintage ürünler listesine ekledi.
    • iPhone 8 Plus ve üç eski MacBook cihazı artık tamamen rafa kaldırılmış oldu.

    iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin lansmanına günler kala Apple bazı eski modellerini “vintage” ürünler kataloğuna ekledi. Bir döneme damgasını vuran iPhone 8 Plus modeli, üç eski MacBook cihazıyla birlikte rafa kaldırılıyor.

    Teknoloji devi Apple, resmi internet sitesinde onarım hizmeti amacıyla eski ve kullanılmayan ürünlerin bir listesini sunuyor. Bu liste, söz konusu cihazlar için parça bulunabilirliği konusunda bir kılavuz niteliğinde karşımıza çıkıyor.

    Apple hangi modellerin fişini çekti?

    Apple’ın internet sitesine göre eski veya modası geçmiş olarak listelenen ürünler şunlar:

    • 15 inç MacBook Pro (2017)
    • MacBook Pro 13 inç (2017)
    • MacBook Air 11 inç (2025)
    • iPhone 8 Plus (2017)
    Bir cihaz 5 yıldan uzun, ancak 7 yıldan kısa bir süredir satılmamışsa eski olarak sınıflandırılıyor. Apple artık bu cihaz için yedek parça bulunabileceğini garanti etmiyor.

    Bir ürün 7 yıllık süreyi doldurduğunda, markanın resmi internet sitesinde kullanımdan kaldırılmış olarak listeleniyor. Bu da cihazın donanımına yönelik servisin, ister Apple Store’da ister yetkili servis sağlayıcısında olsun, durdurulduğu anlamına geliyor.

    Apple

    Fakat bir MacBook, satış tarihinden itibaren 10 yıla kadar, parça bulunabilirliğine bağlı olarak yalnızca pil onarımı için uygun olabilir. Apple, 2010 yılında 11 inç MacBook Air’ı daha büyük 13 inçlik bir modelle piyasaya sürdü. O zamandan beri düzenli olarak yeni versiyonlar piyasaya sürüldü.

    Artık kullanılmayan MacBook Pro modelleri, Apple tarafından 2016 yılında tanıtılan büyük bir tasarım değişikliğine uğradı. Bu tasarımda, klavyenin üst kısmında bulunan ve fonksiyon tuşlarının yerini dijital kontrollerin aldığı OLED şerit olan artık kullanılmayan Touch Bar yer alıyordu.

    iPhone 8 Plus’ın bir döneme damgasını vuran özellikleri

    Çıkış Tarihi Eylül 2017
    Gövde Alüminyum çerçeve, cam arka yüzey
    Boyutlar 158.4 x 78.1 x 7.5 mm
    Ağırlık 202 gram
    Ekran 5.5 inç Retina HD, IPS LCD
    Çözünürlük 1920 x 1080 piksel, 401 ppi
    Ekran Özellikleri True Tone, Wide Color (P3), 3D Touch
    İşlemci (CPU) Apple A11 Bionic, 6 çekirdekli
    GPU Apple tasarımı 3 çekirdekli grafik birimi
    RAM 3 GB
    Depolama Seçenekleri 64 GB, 128 GB, 256 GB (microSD yok)
    Arka Kamera Çift kamera: 12 MP (f/1.8, OIS) + 12 MP (f/2.8 telefoto, 2x optik zoom)
    Arka Kamera Özellikleri 4K video 60fps, 1080p/240fps ağır çekim, Portre Modu, Portre Işığı
    Ön Kamera 7 MP, f/2.2, 1080p video
    Güvenlik Touch ID (parmak izi sensörü, ana ekran tuşunda)
    Batarya 2691 mAh, çıkarılamaz Li-Ion
    Şarj 15W hızlı şarj (30 dakikada %50), Qi kablosuz şarj
    Bağlantı Lightning port, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC (Apple Pay)
    İşletim Sistemi iOS 11
    Renk Seçenekleri Gümüş, Altın, Uzay Grisi, Kırmızı (PRODUCT RED)
    Suya Dayanıklılık IP67 (1 metreye kadar 30 dk suya dayanıklı)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

