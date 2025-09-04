Apple, Google’a meydan okuyor: AI arama motoru 2026’da gelecek

Apple'ın kendi arama motoru için kolları sıvadığı söyleniyor.

Söylentilere göre şirket, 2026 yılında yapay zeka desteğine sahip arama motorunu kullanıcılarla buluşturacak.

Şirketin bu hamlesi, Google'a olan bağımlılığını sona erdirmeye ve ChatGPT gibi AI araçlarıyla doğrudan rekabet etmeye olanak tanıyacak.

Söylentilere göre Apple, önümüzdeki yıl yapay zeka desteğine sahip bir arama motoru ile karşımıza çıkacak. Şirket, 2026 yılında Google’a meydan okuyan yeni hizmetini kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Merakla beklenen yeni araç, ChatGPT ve Perplexity gibi hizmetlerle doğrudan rekabet edecek.

Perplexity satın alımı planları iptal mi oldu?

Geçtiğimiz aylarda Apple’ın Perplexity’yi satın almak için kolları sıvadığına yönelik haberler gündeme düşmüştü. Henüz halka açık olmayan Perplexity’nin değeri 18 milyar dolar olarak biliniyor. Bazı finans analistleri, bu platformun satın alınmasının Apple’a 25 ila 30 milyar dolara mal olabileceğini ileri sürmüştü.

Şirketin tek bir satın alma için 3 milyar dolarlık eşiği hiçbir zaman aşmadığı düşünüldüğünde, böyle bir anlaşmayı hayal etmek aslında biraz zor görünüyor.

Apple tarihindeki en pahalı satın alma, Mayıs 2014’te 3 milyar dolarlık bir bedelle gerçekleşen Beats Audio olarak biliniyor. Beats Music’e ve 111 bin aboneye yapılan yatırımla birlikte şirket, bu tabanı bugün dünya çapında 94 milyondan fazla kişiye hizmet veren bir hizmet olan Apple Music’e dönüştürdü.

Gurman’a göre yakın gelecekte Apple tarafından başka satın alma planlanmıyor. Dolayısıyla şirketin Perplexity satın alımından vazgeçtiği ve bunun yerine kendi bünyesinde sıfırdan bir hizmet oluşturmaya yöneldiği tahmin ediliyor.

Apple, Google ile ortaklığını kesecek

Apple’ın yapay zeka destekli arama motoru pazarına girmesi, büyük olasılıkla Google’ın arama motorunu şu anda iPhone, iPad ve Mac’teki Safari tarayıcısı da dahil olmak üzere tüm Apple cihazlarında varsayılan olarak kullanan Google ile olan anlaşmasının sona ermesi anlamına gelecek.

Son raporlar Apple’ın Siri’nin yenilenmiş bir sürümü için Google ile ortaklık kurmaya hazırlandığını iddia ediyor. AI destekli Siri’nin önümüzdeki baharda iOS 26.4’ün piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

Sesli asistanın güncellenmiş sürümünün, bir uçuşun ne zaman ineceği gibi belirli soruları yanıtlamak için kısa mesajları, e-postaları ve takvim bilgilerini analiz edebilmesi bekleniyor.