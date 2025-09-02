Ortak kullananlara kötü haber: YouTube Premium’unuz askıya alınabilir

YouTube, Premium Aile planını kullanan kişilere karşı kurallarını sertleştirdi.

Şirket, aynı adreste yaşamayan kullanıcıların hesap paylaşımı yapmalarının önüne geçiyor.

YouTube bu hesapları tespit edip askıya almaya başladı.

YouTube, Premium Aile aboneliğini resmi kurallar dışında paylaşanlara karşı sert önlemler alıyor gibi görünüyor. Aylık ücreti yaklaşık 159,99 TL olan ve beş kişiye kadar izin veren plan, tüm üyelerin aynı adreste yaşamasını zorunlu kılıyor.

Fakat yakın zamana kadar bu kural nadiren uygulanıyordu. Son günlerde ise bazı kullanıcıların konut şartlarını karşılamadıkları için aile aboneliklerinin durdurulacağı yönünde uyarı e-postaları almasıyla birlikte platformun şüpheli hesapları işaretlemeye başladığı bildiriliyor.

YouTube kurallara uymayanlara yaptırım uyguluyor

AndroidPolice tarafından aktarılan bilgilere göre YouTube artık Premium Aile planını kuralların dışına çıkarak kullanan kişilere yaptırım uygulamaya başlıyor. Şirketin konuya ilişkin kullanıcılara gönderdiği mail şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Merhaba, YouTube Premium aile üyeliğiniz, tüm üyelerin aile yöneticisiyle aynı evde olmasını gerektirir. Daha fazla bilgi edinin. Görünüşe göre aile yöneticinizle aynı evde değilsiniz ve üyeliğiniz 14 gün içinde duraklatılacaktır. Erişiminiz duraklatıldığında, aile grubunuzda kalmaya devam edecek ve YouTube’u reklamlarla izleyebileceksiniz, ancak artık YouTube Premium avantajlarından yararlanamayacaksınız. Bunun bir hata olduğuna inanıyorsanız, uygunluğunuzu onaylamak ve erişimi sürdürmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Teşekkürler,

YouTube ekibi”

YouTube’dan aynı adreste yaşamayanlara ceza geliyor

Aslında bu gereklilik 2023 yılından bu yana yürürlükte. Değişiklik, Google’ın bu avantajın bir “maliyet paylaşım stratejisi” olarak kullanılmamasını sağlama çabasını bizlere gösteriyor. Fakat bu uygulama, yayın devi için bazı sorunlara yol açmış görünüyor.

Google’a göre bu konuda kontrol otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Sistem, tüm üyelerin aynı plan yöneticisi adresine bağlı olduğunu doğrulamak için her 30 günde bir “elektronik kontrol” gerçekleştiriyor.

Bir kullanıcı filtreyi geçemezse, ailenin bir parçası olarak listelenmeye devam ediyor. Fakat düzenli olarak kullandığını kanıtlayana kadar Premium ayrıcalıklarını kaybediyor.

Yine de işaretli üyeler bir destek formu doldurup erişimi sürdürmeye çalışabilir. Fakat sosyal medyada 14 günlük bildirimden sonra iptal bildirimi yapan gönderiler mevcut. Bu da kuralın uygulanmasının ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu hamlenin, şirketin birlikte yaşayan iki kişi veya çifte yönelik bir Premium Duo planını test etmesinden birkaç ay sonra geldiğini belirtmekte fayda var. Söz konusu strateji, Google’ın abonelik seçeneklerini genişletmeyi, ama aynı zamanda kötüye kullanım açıklarını kapatmayı hedeflediğini gözler önüne seriyor.

Son olarak YouTube geçtiğimiz günlerde video indirme özelliğini ücretsiz yaptı. Şirket böylelikle daha önce yalnızca “Premium” paketlere özel olan bu işlevi herkese açık hale getirdi.