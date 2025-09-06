Facebook, efsane “Dürtme” butonuna bir şans daha veriyor

Facebook, "Dürtme" butonunu yeniden canlandırmaya karar verdi.

Platformun başlangıç döneminde öne çıkan bu özellik, bir süredir "halının altına süpürülmüş" bekliyordu.

Meta, Z Kuşağı'nın ilgisini çekebilmek için yeniden bu özelliği karşımıza çıkardı.

“Dürtme” özelliği Facebook platformundan resmi olarak kaldırılmasa da çoğu kullanıcı tarafından artık neredeyse unutulma noktasına gelmişti. Şimdi ise Meta, bu özelliğe yeni bir soluk getirmeye ve onu uygulama deneyiminin merkezine geri getirmeye karar verdi.

Dürtme butonu, arkadaşların profillerinde görünüyor ve alıcıya bir bildirim gönderiyor. Ayrıca kullanıcıların kendilerini kimlerin dürttüğünü takip edebilecekleri, dürtebilecekleri yeni arkadaşlar bulabilecekleri ve “dürtme sayılarını” görebilecekleri özel bir sayfa oluşturuldu. Bu sayı, etkileşimler devam ettikçe artıyor ve kişi yanıt vermek istemezse siliniyor.

Meta neden Dürtme butonunu diriltti?

Bu özellik popüler sosyal ağın ilk yıllarının bir alametifarikası olarak kabul edilse de dürtmenin hiçbir zaman net bir tanımı olmadı. Bazıları bunu flörtöz bir hareket olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise dikkat çekmenin veya birini kızdırmanın bir yolu olarak bunu okuyordu.

Meta’ya göre bu karar genç kullanıcıların davranışlarına dayanıyor. Şirket bu özelliğin, seriler gibi tekrarlama mekanizmalarıyla izleyicilerin ilgisini canlı tutan Snapchat ve TikTok gibi uygulamalardaki popüler oyunlaştırma öğelerine benzeyebileceğine inanıyor.

Aynı mantığı teşvik etmek için Facebook, dürtme sayısı arttıkça beliren simgeler ekliyor. Örneğin ateş emojisi ve 100 sayısı gibi emojiler kullanmak mümkün oluyor. Bu noktada platformun amacı, basit hareketi arkadaşlar arasında daha fazla etkileşim yaratabilecek sürekli bir dinamiğe dönüştürmek olarak belirtiliyor.

Platformun dürtmeyi daha erişilebilir hale getirmek için 2024 yılında testler gerçekleştirdiğini belirtmekte fayda var. Meta’ya göre bu değişiklik tek başına, bir sonraki ay dürtme sayısında 13 kat artışa yol açtı.

Facebook yeniden gençlerin ilgisini çekmek istiyor

Meta’nın Dürtme butonunu yeniden canlandırma girişimi, aslında daha büyük bir zorluğa da işaret ediyor. Facebook’un Z Kuşağı olarak adlandırılan kullanıcılar arasında önemini giderek kaybettiği biliniyor.

Şirketin ana gelir kaynaklarından biri olmaya devam etmesine rağmen platform bu kitle arasında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla gerilemeye devam ediyor. Meta bu nostaljik özelliği tekrar canlandırarak yeniden gençlerin ilgisini üzerinde toplamayı amaçlıyor.