Webmasto Hafta Özeti (7-13 Nisan 2025)

Teknoloji dünyasında bu hafta yine bir dolu gelişme yaşandı. Haftanın en büyük tartışmalarından biri, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi politikasının doğurduğu sonuçlar oldu. Bu bağlamda Apple’ın Çin ve Hindistan’dan ABD’ye beş uçak dolusu iPhone sevkiyatı gerçekleştirip stoklarını artırdığı söyleniyor.

Ultra ince iPhone 17 Air’ın ilk görüntüleri bu hafta internete sızdırıldı. Her geçen gün büyümeye devam eden “oyun uyarlaması sinema filmleri” pazarının yeni ismi Bir Minecraft Filmi açılış haftasında rekor kırmayı başardı.

ChatGPT-Elon Musk kavgası daha da kızışırken, “ifade özgürlüğü” tartışmalarıyla gündeme gelen X (Twitter) platformuna karşı boykot başlatıldı. Cem Yılmaz da dahil olmak üzere birçok ünlü isim X hesaplarını kapatıp Bluesky’a yöneldi.

İşte 7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (7-13 Nisan 2025)

7-13 Nisan 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Cem Yılmaz, X hesabını kapatıp Bluesky’a “merhaba” dedi

Son haftalarda yaşanan olaylardan sonra pek çok sosyal medya kullanıcısı, milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu ve bir süredir “ifade özgürlüğü” tartışmalarıyla gündeme gelen X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolar ile birlikte Danla Biliç, Berna Laçin ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerden sonra başarılı komedyen Cem Yılmaz da X hesabını kapatıp Bluesky platformuna katıldı.

Minecraft filminden rekor açılış

Nintendo ve İllumination ortaklığında hayata geçirilen Bir Minecraft Filmi gişede olağanüstü bir başarı yakaladı. Film yalnızca açılış haftasında Amerika Birleşik Devletleri’nde 157 milyon dolar hasılat elde etti. Dünya çapında ise 301 milyon dolarlık hasılat sağlandı.

Variety’nin haberine göre şu anda oyun uyarlamaları alanında uluslararası pazarda zirveyi Super Mario Bros. – The Movie filmi üstleniyor. Nintendo’nun sevilen filmi 337 milyon dolarlık hasılat topladı.

Apple, iPhone 19 Pro’da radikal tasarım değişiklikleri sunacak

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazlarının 20. yıl dönümüne özel cesur bir tasarım yeniliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, uzun yıllardır iPhone’ların tasarımının pek fazla değişmemesi tartışmalarına nihayet cevap verecek.

iPhone 19 Pro’nun radikal bazı tasarım değişikliklerine sahip olacağı söyleniyor. En son iPhone X cihazında estetik anlamda dönüşüm geçiren şirket, şimdi benzer bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp’tan gizlilik odaklı önemli iyileştirme

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık sohbetleri daha gizli bir hale getiriyor. Meta’nın sahibi olduğu platform, sohbet gizliliğini zirveye çıkaracak yeni bir fonksiyonla dikkatleri üzerine çekti.

WABetaInfo’nun haberine göre WhatsApp’ın iOS için yeni Beta sürümünde medya kaydetmeyi devre dışı bırakan ve geçmiş aktarımını engelleyen yeni bir işlev yer alıyor.

ChatGPT yapay zeka görüntülerine filigran getiriyor

ChatGPT sohbet robotunun yapay zeka ile pratik görsel oluşturma özelliği kısa sürede hızla yaygın bir hale geldi. Ücretsiz kullanıcılar için OpenAI, günde 2 adet içerik üretme hakkı sunuyor. Çok yakında şirketin ücretsiz kullanıcıların oluşturduğu görsellere filigran eklemeyi planladığı öne sürülüyor.

Instagram’da şifreli Reels videoları dönemi başlıyor

Meta’nın popüler sosyal medya platformu Instagram, içerik üreticiler için ilgi çekici yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, Reels videolarını şifre ile gizleme özelliğini sunmaya hazırlanıyor.

Şu anda test edilen yeni özellik, içerik üreticilerin hedef kitleleriyle benzersiz etkileşimler tasarlamalarına olanak sunacak. Özel bir Reels videosu paylaşmak isteyen bir içerik üreticisi, bunu “en sevdiğim yemek” gibi bir ipucuyla gizleyebilecek. Böylelikle şifreli videoları yalnızca yakın takipçiler görüntüleme şansına sahip olacak.

iPhone 17 Air’ın ilk görüntüleri sızdırıldı

Akıllı telefon pazarında “ultra ince telefon” furyası başlıyor. Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmesi beklenen iPhone 17 Air, bu yıldan itibaren serideki “Plus modelinin koltuğunu devralacak.

Majin Bu’nun sosyal medyadan paylaştığı iPhone 17 Air’ın ilk görüntüleri, cihazın kukla ünitesinin ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu görüntüler, nihai cihazın nasıl görünebileceğine dair daha somut bir bakış açısı sunmaya yardımcı oldu.

Apple’ın temel amacı “Air” tanımına uygun olarak, kullanımı kolay ve hafif bir cihaz sunmak olacak. Merakla beklenen modelin tıpkı Google Pixel telefonlardaki gibi bir kamera çubuğu tasarımıyla geleceği söyleniyor.

Apple, Donald Trump’ın vergi kararına karşı 5 uçaklık iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi politikaları sebebiyle Apple, Çin ve Hindistan pazarlarındaki üretim merkezlerinden ABD’ye 5 uçak dolusu iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi.

İddialara göre şirket, Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki tüketici talebini karşılamak ve olası tedarik sorunlarının önüne geçmek amacıyla depolarını stoklamaya yöneldi.

OpenAI’dan Elon Musk’a dava şoku

OpenAI şirketi milyarder iş insanı Elon Musk’a karşı dava açtı. Davanın gerekçesi, Musk’ın yapay zekanın gelişimini yavaşlatmayı ve kişisel çıkarları için yeniliklerin kontrolünü ele geçirmeyi amaçladığına işaret ediliyor.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Elon’un bize karşı durmaksızın yaptığı eylemler, OpenAI’yi yavaşlatmak ve kişisel çıkarı için önde gelen AI yeniliklerinin kontrolünü ele geçirmek için kötü niyetli taktiklerdir. Bugün, onu durdurmak için karşı dava açtık. Bizim hakkımızda yanlış bilgiler yayıyor. Aslında dünyanın gördüğü en donanımlı kar amacı gütmeyen kuruluşu kurmaya hazırlanıyoruz. Onu dönüştürmüyoruz. Elon hiçbir zaman misyonla ilgili olmadı. Her zaman kendi gündemi oldu. OpenAI’nin kontrolünü ele geçirmeye ve onu kâr amacı güden bir şirket olarak Tesla ile birleştirmeye çalıştı. Kendi e-postaları bunu kanıtlıyor. İstediğini elde edemeyince de çekip gitti. Elon şüphesiz zamanımızın en büyük girişimcilerinden biri. Ancak bu maskaralıklar sadece tekrar eden bir tarih. E-postalarını burada görebilirsiniz.”

Amiral gemisi OPPO Find X8 Ultra piyasaya çıktı

OPPO’nun uzun süredir beklenen yeni amiral gemisi telefonu OPPO Find X8 Ultra nihayet piyasaya çıktı. Bu hafta tanıtılan yeni üst düzey akıllı telefon modeli, şık tasarımı ve iddialı teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

6.499 CNY (yaklaşık 33 bin TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulan OPPO Find X8 Ultra’nın teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Boyutlar: 163,1 x 76,8 x 8,8 mm

163,1 x 76,8 x 8,8 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Ekran: 3168 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç AMOLED ekran, 2.500 nit tepe parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve 120 Hz yenileme hızı

3168 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,82 inç AMOLED ekran, 2.500 nit tepe parlaklık, HDR10+, Dolby Vision ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X-9600 RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X-9600 RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (Sony LYT-900, 1″, f/1.8, OIS, PDAF), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 120º görüş alanı), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-700, f/2.1, 3x optik zoom, OIS, PDAF), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-600, f/3.1, 6x optik zoom, OIS, PDAF) ve renk sıcaklığı ayarı için kroma sensörü

50 MP sensörlü ana lens (Sony LYT-900, 1″, f/1.8, OIS, PDAF), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 120º görüş alanı), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-700, f/2.1, 3x optik zoom, OIS, PDAF), 50 MP periskop telefoto lens (Sony LYT-600, f/3.1, 6x optik zoom, OIS, PDAF) ve renk sıcaklığı ayarı için kroma sensörü Bağlantı: 5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dolby Atmos ile stereo ses, ekranın altında ultrasonik parmak izi okuyucu, IP69 ve SGS 5 yıldız sertifikaları

5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dolby Atmos ile stereo ses, ekranın altında ultrasonik parmak izi okuyucu, IP69 ve SGS 5 yıldız sertifikaları Batarya kapasitesi: 100W (kablolu) veya 50W (kablosuz) şarjlı 6.100 mAh pil

100W (kablolu) veya 50W (kablosuz) şarjlı 6.100 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

Apple Vision 2 bu yıl piyasaya duyurulacak

Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik gözlüğü ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Gelen son raporlara göre cihaz, geçen yıl piyasaya çıkan Vision Pro’dan çok daha gelişmiş bir performansa sahip olacak. Aynı zamanda cihazın daha hafif ve erişilebilir olacağı da söyleniyor.

Apple Vision Pro 2 cihazının 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Uluslararası medyadan gelen bilgilere göre şirket, bir sonraki karma gerçeklik başlığının üretimini artırmaya karar verdi.