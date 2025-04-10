Ultra ince iPhone 17 Air’ın ilk görüntüleri ortaya çıktı

iPhone 17 Air'ın ilk görüntüleri sızdırıldı.

Apple'ın ultra ince tasarımlı telefonu maket görüntüleriyle karşımıza çıktı.

Cihazdan görsel olarak neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları geldi.

Ultra ince tasarıma sahip olacak iPhone 17 Air’ın tasarımı ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan ilk render’lardan görülen tasarım yönergeleri, Apple’ın cihaza yönelik tasarım tercihlerinin geçerliliği konusunda tartışmayı ateşledi.

Majin Bu’nun sosyal medyadan paylaştığı iPhone 17 Air’ın ilk görüntüleri, cihazın kukla ünitesinin ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu görüntüler, nihai cihazın nasıl görünebileceğine dair daha somut bir bakış açısı sunmaya yardımcı oldu.

Önceki tahminlerin bazılarını doğrulayan bu görüntüler, tasarıma yeni bakış açıları da sağlıyor. Çalışmayan bu modeli tasvir eden görseller, varsayılan oranları ve yapı detaylarını daha iyi kavramamıza katkıda bulunuyor. İşte detaylar…

iPhone 17 Air nasıl görünecek?

Mevcut fotoğraflara baktığınızda, iPhone 17 Air’ın tasarımının belirgin şekilde azaltılmış bir kalınlığa odaklandığını hemen fark etmek mümkün. Özellikle de iPhone 17 Pro gibi modellerle doğrudan karşılaştırma yapıldığında kalınlık farkı belirginleşiyor.

Bu noktada Apple’ın temel amacı “Air” tanımına uygun olarak, kullanımı kolay ve hafif bir cihaz sunmak gibi görünüyor. Merakla beklenen telefon, ultra ince görünümünün yanı sıra son dönem iPhone’ların ayırt edici özelliği olan düz çerçeveleri koruyacak.

Aynı zamanda bunlara düz ön ve arka yüzeyler eşlik edecek. Bu sayede temiz, geometrik bir profil ortaya çıkacak. Yapıda benimsenen çözüm, markanın son dönemde geliştirdiği üslup dilini bir adım öteye taşıyacak.

Kamera çubuğu tartışmaya yol açtı

En çok yorum yapılan ve eleştirilen unsur ise arka tarafta konumlandırılan kamera çubuğu oldu. Telefonun arka kısmının üst kısmında yer alan bu bileşen, yatay olarak uzatılmış bir hap formuna sahip olacak.

Yıllar önce Google Nexus 6P’de benimsenen çözümle birebir aynı olmasa da bazı kişiler arasında belirli bir benzerlik olduğu fark edildi. Tabletin sol tarafında yer alan ve sahte ünitede bile rahatlıkla görülebilen tek bir arka kamera yer alacak.

Benzer bir konfigürasyon, genellikle daha karmaşık çoklu kamera sistemleriyle donatılmış “Pro” modellerine kıyasla bir farklılaşmayı akla getiriyor. Kamera seti için böylesine özel bir tasarımın seçilmesi estetik tartışmaların odak noktasını oluşturuyor.

iPhone 17 Air’ı elde tutarken gösteren görseller, cihazın genel boyutları hakkında da fikir veriyor. Bunun sanıldığı gibi kompakt bir telefon olmayacağı, mevcut tahminlere göre 6.6 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek iPhone 17 Air modeli bu yılın Eylül ayında iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max cihazlarıyla birlikte Apple tarafından resmi olarak tanıtılacak. “Air” modeli önceki nesillerde yer alan “Plus” seçeneğinin yerini devralacak.