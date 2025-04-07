Bir Minecraft Filmi gişede açılış rekoruna imza attı

Bir Minecraft Filmi gişede ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Kısa sürede dikkat çeken oyun uyarlaması sinema filmi, 157 milyon dolar hasılatla ABD'de Super Mario Bros. - The Movie filminin tahtına oturdu.

Filmin dünya çapındaki gişe sonuçları ise 301 milyon doları aştı.

Geçtiğimiz günlerde dünya çapında vizyona giren Bir Minecraft Filmi beklentileri fazlasıyla aşmayı başardı. Uzun süredir beyaz perdede beklenen film Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girdiği ilk hafta sonunda 157 milyon dolar hasılat elde etti. Sonuç olarak ortaya bugüne kadar yapılmış en iyi video oyunu uyarlaması çıktı.

Daha önce bu alanda rekor Nintendo ve Illumination ortaklığıyla yayınlanan Super Mario Bros. – The Movie adlı animasyon filmine aitti. Nintendo’nun popüler filmi vizyona girdiği dönemde 146 milyon dolar hasılat elde etmiş ve sinemalarda gösterime girdiği dönemde büyük bir başarı elde etmişti. Fakat Minecraft’ın canlı aksiyon uyarlaması rakibinin gerisinde kalmadı ve kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Bir Minecraft Filmi dünya çapında 301 milyon dolar hasılat yakaladı

Variety’nin tahminlerine göre uluslararası alanda Super Mario Bros. – The Movie 337 milyon dolarla rekoru elinde tutarken, A Minecraft Movie ise global olarak toplamda 301 milyon dolar hasılat elde etti. Rakamlar birçok analistin tahmin ettiğinden çok daha yüksek seviyelere ulaştı.

Mojang’ın oyununun uyarlamasının 70 ila 90 milyon dolar arasında bir gelir elde edeceği belirtiliyor. Fakat gişede iyi bir performans göstermesine rağmen, A Minecraft Movie eleştirmenlerden pek de iyi not alamadı. Filmin şu an Rotten Tomatoes’da sadece yüzde 47’lik bir beğeni oranı mevcut. Ancak kamuoyunun oyu yüzde 87 oldu.

Sinema analisti David A. Gross, Bir Minecraft Filmi ile ilgili şunları söyledi:

“Geniş bir kitleye, genç ve yaşlı yetişkinlerin yanı sıra genç ergenlere ve çocuklara da hitap eden, ilgi gören beş bölümlü bir film olma yolunda ilerliyor. Eleştiriler iyi değil ama bu filmler eleştirmenler için değil, izleyiciler için yapılıyor. Bir lansman bu şekilde başarılı olunca kendi ivmesini yaratıyor ve siz tüm öngörülerinizi terk ediyorsunuz.”

Minecraft’ın ilk canlı aksiyon uyarlaması olarak vizyonda boy gösteren Bir Minecraft Filmi için yönetmen koltuğunda Jared Hess oturuyor.

Filmin yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosunda ise Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen ve Jennifer Coolidge gibi isimler karşımıza çıkıyor. Film şu anda Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında sinema salonlarında yer almaya devam ediyor.

Son olarak yakın zaman önce Mojang yetkilileri, Minecraft’ın ilerleyen süreçte ücretsiz olup olmayacağına ilişkin merak edilen o soruyu yanıtladı. Yetkililer oyunun asla bedava olmayacağını ve “battle pass” planları bulunmadığını bildirdi.