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GTA 6'yı oynayan bazı PS5 sahipleri, oyunun 19 Kasım'daki çıkışından bu yana CE-108255-1 hata koduyla karşılaşıyor.

Oyun bazı konsollarda birkaç saniye, bazılarında 40 dakika sonra kapanıyor ve kimi oyuncular hikayede ilerleyemiyor.

Rockstar sorunu henüz kabul etmedi, Sony ise hata kodu sayfasında yalnızca oyunun güncellenmesini öneriyor.

GTA 6’yı oynayan bazı PlayStation 5 sahipleri, oyunun 19 Kasım’daki çıkışından bu yana CE-108255-1 hata koduyla karşılaşıyor. Oyun bir süre sorunsuz çalıştıktan sonra aniden kapanıp konsolu ana ekrana döndürüyor, bazı oyuncular ise hatayı oyunun daha başında aldığı için hikayede ilerleyemiyor.

Şikayetler hafta sonuna girerken artarak sürdü. Rockstar Games ise 22 Kasım sabahı itibarıyla sorunu kabul eden bir açıklama yapmadı ve bir düzeltme yaması da yayınlamadı. Oyunun açıldığı gece PlayStation Network’te yaşanan kesinti giriş ve indirme tarafında kalmıştı, bu hata ise doğrudan oyunun kendisini etkiliyor.

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GTA 6 CE-108255-1 hatası nasıl ortaya çıkıyor?

Eurogamer’ın haberine göre hatanın görüldüğü an oyuncudan oyuncuya değişiyor. Bir Reddit kullanıcısı görevleri ve bölümleri sorunsuz tamamlayabildiğini, ancak yaklaşık 40 dakika sonra oyunun aniden kapandığını yazdı. Aynı konsolda GTA 5 gibi başka oyunların çökmeden çalıştığını da ekledi. Başka bir oyuncu ise sorunun Mandy’nin tanıtıldığı Pipework görevinde başladığını, o noktadan sonra her denemede oyunun kapandığını anlattı.

PS5 Pro sahiplerinden de benzer şikayetler geliyor. Bu oyuncuların bir kısmı oyunun giriş bölümünde, hatta açılıştan birkaç saniye sonra çöktüğünü ve oyunu çıkışından bu yana hiç oynayamadığını söylüyor. Önbelleği temizlemek, veritabanını yeniden oluşturmak, konsolu fabrika ayarlarına döndürmek ve oyunu birkaç kez yeniden indirmek de bu oyuncularda sonuç vermedi. Sorun yalnızca PlayStation ile sınırlı da değil, bazı Xbox Series X kullanıcıları da oyunun 15 dakika gibi kısa sürelerde kapandığını bildiriyor.

Oyuncular Sony ile Rockstar arasında kaldı

Oyuncular destek tarafında da bir çözüme ulaşamıyor. IGN’in haberine göre PlayStation desteğine başvuran oyuncular Rockstar’a, Rockstar’a başvuranlar ise PlayStation’a yönlendiriliyor. Bir oyuncu durumu “parasını ödediğim ama hala oynayamadığım bir oyunla sonu gelmeyen bir destek döngüsüne sıkıştım” sözleriyle anlattı.

Çökmelerin GTA 6’nın kayıt sistemiyle birleşmesi de oyuncuların tepkisini artırıyor. Otomatik kaydın seyrek yapıldığı düşünülen oyunda beklenmedik bir kapanma, son kayıttan sonraki ilerlemenin kaybolması anlamına geliyor. Hatanın PS5’ten mi yoksa oyunun kendisinden mi kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.

CE-108255-1 hatası için ne yapılabilir?

Sony’nin hata kodu sayfasında CE-108255-1, “Oyunda/uygulamada bir hata oluştu” diye tanımlanıyor ve tek öneri olarak oyunun güncellenmesi gösteriliyor. Bunun için ana ekranda GTA 6 seçiliyken Options tuşuna basıp güncellemeleri kontrol etmek yetiyor.

Kesin bir çözüm henüz bulunmasa da Sony’nin genel çökme önerileri arasında yer alan ve bazı oyuncularda işe yaradığı söylenen adımlar şöyle sıralanıyor:

Konsolun sistem yazılımını Ayarlar > Sistem > Sistem Yazılımı bölümünden güncellemek.

Options menüsünden indirme durumuna bakarak oyunun tamamen yüklendiğinden emin olmak.

Ayarlar > Kullanıcılar ve Hesaplar > Diğer bölümündeki Lisansları Geri Yükle seçeneğini kullanmak.

Güvenli Mod’da Önbelleği Temizle ve Veritabanını Yeniden Oluştur seçeneğini çalıştırmak.

Oyunu silip yeniden yüklemek, harici bir SSD’de kuruluysa konsolun dahili depolamasına taşımak.

Bu adımlar oyuncuların bir kısmında sorunu gidermedi, bu yüzden kalıcı bir çözüm için Rockstar ya da Sony’nin bir güncelleme yayınlaması gerekebilir.

Türkiye’deki PS5 oyuncuları için ne anlama geliyor?

GTA 6, Türkiye’de 19 Kasım 00.00’da açıldı ve oyunun çıkışı Türkiye’de konsol satışlarını da hareketlendirdi. Hepsiburada verilerine göre GTA 6 döneminde PS5 satışları yüzde 88 arttı, yani oyunla birlikte yeni bir PS5 alan çok sayıda oyuncu bulunuyor. Oyun ise ilk 24 saatte 3,79 milyar dolar kazanarak eğlence tarihinin en büyük çıkışını yaptı.

Sony’nin Türkçe destek sayfasında da hata için aynı tanım ve aynı öneri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’de CE-108255-1 hatasını alan oyuncular için de Rockstar ya da Sony’den bir açıklama ya da yama gelene kadar yukarıdaki adımlar dışında bir yol bulunmuyor.