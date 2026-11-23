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Bloomberg muhabiri Mark Gurman, Apple'ın iPhone 18 ve iPhone 18e modellerini Şubat ya da Mart 2027'de tanıtmayı planladığını yazdı.

Aynı dönemde yeni giriş seviyesi iPad, MacBook Air ve A19 Pro yongalı ikinci nesil MacBook Neo'nun da duyurulması bekleniyor.

iPhone Air 2, OLED ekranlı iPad Air ve yeni iPad Pro ise biraz daha sonraki ikinci bir tanıtım dalgasında gelecek.

Apple’ın standart iPhone 18 ve giriş seviyesi iPhone 18e modellerini Şubat ya da Mart 2027’de tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın 22 Kasım 2026 Pazar günü yayımlanan Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre iki telefon, yeni giriş seviyesi iPad ve ikinci nesil MacBook Neo ile aynı dönemde sahneye çıkacak.

Apple bu yıl iPhone ailesini ilk kez iki aşamada tanıtıyor. Eylül’deki etkinlikte yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo duyurulmuş, standart model ile daha uygun fiyatlı seçenekler gelecek yılın ilk aylarına bırakılmıştı. Gurman’ın açıklamaları bu ikinci dalganın zamanlamasını netleştiriyor.

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iPhone 18 ve iPhone 18e ne zaman çıkacak?

MacRumors’ın haberine göre Gurman, Apple’ın iPhone 18, iPhone 18e, yeni giriş seviyesi iPad, MacBook Neo ve MacBook Air modellerini Şubat ya da Mart civarında tanıtmayı planladığını yazdı. Apple bu ürünler için iOS 27.4 ve macOS 27.4 sürümlerinin yayın dönemini hedefliyor. Gurman bu dönemin Şubat ile Mart arasına yayıldığını, dolayısıyla tanıtımın aralığın başında yapılacağının kesin olmadığını da ekliyor.

Apple’ın geçmiş takvimi de bu tahminle örtüşüyor. iPhone 17e, 2 Mart 2026’da bir etkinlik yapılmadan basın bülteniyle duyurulmuştu. Gurman’ın verdiği bilgiler ise henüz Apple tarafından doğrulanmış değil.

iPhone Air 2 ve yeni iPad Pro biraz daha geç geliyor

Gurman’a göre Apple’ın 2027’nin ilk yarısı için planladığı ürünler bununla sınırlı değil. iPhone Air 2, OLED ekranlı iPad Air ve yeni iPad Pro modelleri de aynı yarıyılda geliyor, ancak bu cihazlar “biraz” daha sonraki ikinci bir tanıtım dalgasında duyurulacak. Bu da söz konusu ürünlerin Mart sonu ya da Nisan’da gelebileceği anlamına geliyor.

iPhone 18e hakkında bugüne kadar sızan bilgiler ise sınırlı. Ekim’de ortaya çıkan iddialara göre telefon 2 nanometrelik A20 işlemciyle gelecek, ancak ekranında 60 Hz yenileme hızını koruyacak. Standart iPhone 18’in özellikleri ve fiyatına dair henüz güvenilir bir bilgi bulunmuyor.

MacBook Neo 2’de 12 GB RAM bekleniyor

Aynı dönemde tanıtılacak ürünlerden biri de MacBook Neo’nun ikinci nesli. 9to5Mac’in haberine göre yeni model, A18 Pro yonga ve 8 GB RAM yerine A19 Pro yonga ve 12 GB RAM ile gelecek. Gurman ayrıca Apple’ın MacBook Neo’nun renk seçeneklerini sık sık yenilemeyi planladığını, bunun ikinci nesille başlayıp başlamayacağının ise belli olmadığını yazıyor.

Bellek artışının fiyata yansıyıp yansımayacağı ise belli değil. Apple, MacBook Neo’nun ABD fiyatını Haziran’da 599 dolardan 699 dolara çıkarmıştı. Yeni giriş seviyesi iPad’de ise A19 işlemci kullanılması bekleniyor.

Türkiye’de mevcut modellerin fiyatı ne kadar?

Yeni modellerin Türkiye fiyatları tanıtım gününe kadar belli olmayacak. Apple Türkiye’nin internet sitesinde iPhone 17e şu anda 256 GB için 72.999 TL, 512 GB için 89.999 TL fiyatla satılıyor. iPhone 17’nin fiyatı 256 GB için 99.999 TL, 512 GB için 116.999 TL. MacBook Neo ise 49.999 TL’den başlıyor.

Apple, Ekim’de tanıttığı M6 çipli MacBook Pro ve OLED ekranlı iPad mini gibi ürünlerin Türkiye fiyatlarını tanıtım günü açıklamıştı.