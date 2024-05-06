iPhone 17 Slim serinin “Plus” modelinin yerini alacak

Bu yılın Eylül ayında yeni iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürmeye hazırlanan Apple, şimdiden iPhone 17 modelleri üzerinde de çalışmaya başladı. Önümüzdeki yıl raflara gelmeye başlayacak yeni telefon ailesinde önemli bir değişikliğe gidecek şirket, serinin bir modelinde tasarım ve isim değişikliğine gidecek. Serideki “Plus” modelinin yerini alması beklenen iPhone 17 Slim, tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olarak raflarda boy gösterecek.

iPhone 17 Plus’ın yerine gelecek olan yeni seçenek, serinin standart modeli ile Pro serisi arasına konumlandırılacak. Tıpkı “Plus” modelleri gibi standart modele kıyasla daha büyük bir ekranla gelecek olan cihaz, önceki cihazlardan farklı olarak daha ince bir tasarımı benimseyecek.

Apple, iPhone 17 Slim ile önemli bir değişikliğe gidiyor

Apple’ın dikkat çekici bu hamlesi, iPhone 14 serisi ile birlikte hayatımıza giren ve “mini” modellerinin yerini alan “Plus” serisinin sona ermesine sebep olacak. Şirketin amiral gemisi telefon serisinde en az ilgi gören “Plus” modelleri artık tümüyle rafa kaldırılacak.

Amiral gemisi iPhone serilerinde “Plus” modelleri ne yazık ki şirket için beklenilen satış hedeflerine ulaşmakta oldukça zorlandı. Birçok kullanıcı, en son iPhone 13 serisinde gördüğümüz “mini” modellerini kompakt yapısı ve güçlü özellikleri sayesinde daha başarılı buluyordu. Şirket yeniden “mini”ye dönmese de “Plus” modelini tümüyle ortadan kaldırarak yeni bir tasarım anlayışını benimsemeye karar verdi.

iPhone 17 serisi özellikleri neler olacak?

Önümüzdeki yılın sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 serisi toplamda dört modele ev sahipliği yapacak. Serinin standart modelinin yanı sıra iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri karşımıza çıkacak. İddialara göre serinin tüm modellerinde titanyum malzeme tercihi sunulacak. Bu sayede üst düzey bir dayanıklılık ve modern bir görünüm elde edilecek.

9to5Mac’in haberine göre iPhone 17 ve iPhone 17 Slim’de 8 GB RAM kapasitesi yer alacak. Cihazların Apple A18 ya da A19 çiplerine sahip olacağı ifade ediliyor. iPhone 17 Pro serisi ise 12 GB RAM kapasitesi ve A19 Pro yonga setiyle çalışacak. Bu iyileştirmeler sayesinde şirket olağanüstü bir performans artışı sağlayacak.

Tüm bunların yanı sıra iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin tamamında 24 MP selfie kamerası kullanılacak. Bununla birlikte cihazlar, çizilme ve yansıma gibi can sıkıcı sorunlara karşı koruma vaat eden özel bir ekran taşıyacak. Görüntü kalitesini artırmaya yardımcı olacak bu değişiklik, cihazın dayanıklılığını da yükseltecek.