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Digital Foundry, GTA 6'nın PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ve Series S'teki performansını karşılaştırdı.

Oyun en iyi PS5 Pro'da çalışırken Xbox Series X, aynı görüntü kalitesinde standart PS5'ten daha az kare hızı düşüşü yaşıyor.

Xbox Series S ise 720p'lik işleme çözünürlüğü ve 15 FPS civarına inen kare hızıyla en zayıf sürüm oldu.

Digital Foundry, Grand Theft Auto VI’ın dört konsoldaki performansını karşılaştıran kapsamlı analizini yayınladı. Teknik analizleriyle bilinen ekibin incelemesine göre oyun en iyi PS5 Pro’da çalışıyor, ancak ikinci sırada standart PS5 değil Xbox Series X yer alıyor. Xbox Series S ise hem görüntü kalitesi hem de kare hızı tarafında listenin sonunda kalıyor.

Oysa Rockstar, oyunun pazarlamasında Sony ile anlaşma yapmış ve PS5 sürümünü öne çıkarmıştı. Şirket çıkıştan önce GTA 6’nın bütün konsollarda saniyede 30 kareyi hedeflediğini ve PS5 Pro’ya özel ışın izlemeli gölgeler sunacağını açıklamıştı. Analiz, bu 30 FPS hedefinin her konsolda aynı başarıyla tutturulmadığını gösteriyor.

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GTA 6 PS5 ve Xbox Series X karşılaştırması

Digital Foundry’nin karşılaştırmasına göre PS5 ve Xbox Series X görsel olarak neredeyse aynı sonucu veriyor. İki konsol da oyunu 1440p çözünürlükte işleyip 4K’ya ölçekliyor, ışın izlemeli küresel aydınlatma ve yansımaları aynı ayarlarla kullanıyor. Aradaki görsel farklar, bir sahnedeki ısı dalgası efekti gibi küçük ayrıntılarla sınırlı kalıyor.

Asıl fark performansta ortaya çıkıyor. İki konsol da normal oynanışta 30 FPS’i koruyor, ancak hızlı araç sürüşlerinde ve havalimanındaki kalabalık sahnelerde kare hızı 20’li değerlerin ortasına ve üstüne iniyor. Digital Foundry, PS5’in bu düşüşleri Xbox Series X’e göre belirgin biçimde daha sık yaşadığını belirtiyor. Üstelik Xbox Series X, 120 Hz VRR desteği sayesinde küçük düşüşleri daha az hissettiriyor. PS5 sürümünde ise bu destek bulunmuyor.

En iyi deneyim PS5 Pro’da

PS5 Pro, analizde açık ara ilk sırada yer alıyor. Konsol, Sony’nin PSSR görüntü ölçekleme teknolojisiyle 1440p’lik görüntüden gerçek 4K’ya yakın, çok daha net bir sonuç elde ediyor. Işın izlemeli gölgeler ve daha yüksek çözünürlüklü yansımalar da yalnızca bu konsolda sunuluyor. Digital Foundry, sürüş sırasında PSSR’ın zaman zaman tutarlılık sorunu yaşadığını da not ediyor.

PS5 Pro’nun daha güçlü donanımı kare hızına ise yansımıyor. İşlemci sınırlaması nedeniyle oyunda 40 ya da 60 FPS seçeneği bulunmuyor ve konsol da 30 FPS’te kalıyor. Buna karşın PS5 Pro, hedef kare hızını en istikrarlı koruyan konsol oluyor. Yoğun çatışmalarda bile ciddi düşüşler yaşanmıyor, yine de doğru koşullarda anlık olarak 20 FPS’e inen ölçümler görülebiliyor.

Xbox Series S’te kare hızı 15 FPS civarına iniyor

Xbox Series S, ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma gibi temel özellikleri koruyor. Rockstar bunun karşılığında bulut detayını, gölge çözünürlüğünü, saç kalitesini ve görüş mesafesini düşürmüş. Oyun 720p’de işlenip FSR 4.1 ile 1080p’ye ölçekleniyor, bu da özellikle hızlı sürüşlerde daha yumuşak ve daha az kararlı bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Performans tarafında en çok zorlanan konsol da Series S. Araç sürüşlerinde 30 FPS’in altına sık sık inen oyun, en yoğun aksiyon sahnelerinde 15 FPS civarına kadar düşüyor. Testlerde zaman zaman sesin kesildiği bir hata da tespit edildi. VGC’nin haberinde de belirtildiği gibi farklar büyük olmasa da sıralama, Sony’nin pazarlama anlaşmasıyla öne çıkan PS5 için beklenmedik bir tablo çiziyor.

Konsol Çözünürlük Performans PS5 Pro 1440p’den PSSR ile 4K En istikrarlı 30 FPS, VRR yok Xbox Series X 1440p’den 4K PS5’ten daha istikrarlı, 120 Hz VRR var PS5 1440p’den 4K Yoğun sahnelerde daha sık düşüş, VRR yok Xbox Series S 720p’den FSR 4.1 ile 1080p Sık düşüş, en kötü anlarda 15 FPS civarı

PS5 oyuncuları için iyileştirme gelecek mi?

Rockstar’ın 23 Kasım’da yayınladığı ilk güncelleme performans tarafında belirgin bir değişiklik getirmedi. Digital Foundry, ilerleyen güncellemelerle PlayStation konsollarına 120 Hz VRR desteğinin eklenmesinin ve standart konsollardaki kare hızının iyileştirilmesinin deneyimi düzeltebileceğini belirtiyor. Rockstar ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Analiz, GTA 6 nedeniyle konsol satın alan Türkiye’deki oyuncular için de önem taşıyor. Oyun, çıkışıyla birlikte Türkiye’de PS5 satışlarını yüzde 88 artırmıştı. Standart PS5 sahipleri için fark oyunu oynanamaz hale getirecek boyutta değil, ancak en akıcı deneyim şimdilik PS5 Pro’da sunuluyor.