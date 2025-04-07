Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    X hesabını kapatan Cem Yılmaz, Bluesky’a katıldı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) hesabını kapatarak Bluesky'a katıldı.
    Cem Yılmaz Twitter
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Cem Yılmaz, X'i terk eden ünlü isimler kervanına katıldı.
    • X'in ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle son dönemde birçok kişi platforma veda etti.
    • Cem Yılmaz'ın yeni adresi, popüler X alternatifi sosyal medya uygulaması Bluesky oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile birlikte ülke genelinde başlayan protestolardan sonra çok sayıda internet kullanıcısı “ifade özgürlüğünü kısıtladığı” gerekçesiyle X (eski adıyla Twitter) hesaplarını kapatmaya başladı. Ünlü isimlerin de dahil olduğu bu akımda kullanıcıların yeni adresi X’e alternatif bir mecra olarak tanınan Bluesky oldu.

    Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından kurulan sosyal medya platformu, tıpkı bir önceki seçimlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi, Türkiye’de de muhalif kitlenin sesi olmaya başladı. Çok sayıda ünlü ismin ardından başarılı komedyen Cem Yılmaz da Bluesky’da hesap oluşturdu.

    “Daha güzel bir sosyal medya için”

    Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Bluesky hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Netflix’te yayınlanan Do Not Disturb filminin yapay zeka ile The Simpsons tarzı çizime dönüştürülmüş bir versiyonunu paylaşarak, “Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor. Ya hak!” sözlerini kullandı.

    Cem Yılmaz Bluesky
    Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filminin yapay zeka ile The Simpsons tarzı çizime dönüştürülmüş görüntüsü

    X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim” diyen Cem Yılmaz, “Siz benim Bluesky’ımsınız, yeriniz ayrı” sözlerini kullandı ve şu ifadeleri paylaştı:

    “Bugün en terbiyeli (!) adam bile sanatçı sıfatını kendine bahsettiği şey sanıyor. Ben sana sanatçı dememeler falan! Kardeş, ortalık yangın yeri, unvan mı kovalıyoruz? Armageddon olmuş, adam dövecek artist arıyor. Bu da bir mesai! Bana tuhaf geliyor. Neyse, ‘Her şey çok güzel olacak’ demiştim.”

    Bluesky nedir, nasıl kullanılır? X (Twitter) alternatifi olabilir mi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Bluesky nedir, nasıl kullanılır? X (Twitter) alternatifi olabilir mi?

    Bunun yanı sıra Cem Yılmaz ayrıca gündeme dair şu eleştirilerde bulundu:

    “Yazdığımız, çizdiğimiz işlerde bir görüş, bir tavır, bir fikir vardır. Bunu bilsin istersin, okuyan, izleyen. George Orwell’in başına dikilip ‘Aga, olayları kes; aga, şöyle de; abi, şunu da ekle; birader, sen de biraz sert gir’ deseydi! Orwell da ‘ sizin yapacağınız işi’ deyip romanı yarım bırakırdı.”

    Twitter/X’teki tüm tweetler Bluesky’a nasıl aktarılır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Twitter/X’teki tüm tweetler Bluesky’a nasıl aktarılır?

    Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah ve Danla Bilic gibi birçok ünlü ismin ardından X hesabını kapatan Cem Yılmaz, Bluesky platformunda paylaşımlarına devam ediyor. Yılmaz ayrıca kapattığı X hesabından yaptığı son paylaşımda Elon Musk’ı eleştiren bazı ifadeler kullanmıştı.

    Bluesky profilinin linkini yayınlayan komedyen, linkin açılmadığından şikayet ederek şu sözleri ekledi:

    Cem Yılmaz X (Twitter)
    Cem Yılmaz’ın kapattığı X (Twitter) hesabından yaptığı son paylaşım

    “Link açılmıyor! Lan adam hesap kapatıyor Bluesky linkini açtırır mı! Neyse yolu bulunur.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.