X hesabını kapatan Cem Yılmaz, Bluesky’a katıldı

Cem Yılmaz, X'i terk eden ünlü isimler kervanına katıldı.

X'in ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle son dönemde birçok kişi platforma veda etti.

Cem Yılmaz'ın yeni adresi, popüler X alternatifi sosyal medya uygulaması Bluesky oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile birlikte ülke genelinde başlayan protestolardan sonra çok sayıda internet kullanıcısı “ifade özgürlüğünü kısıtladığı” gerekçesiyle X (eski adıyla Twitter) hesaplarını kapatmaya başladı. Ünlü isimlerin de dahil olduğu bu akımda kullanıcıların yeni adresi X’e alternatif bir mecra olarak tanınan Bluesky oldu.

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından kurulan sosyal medya platformu, tıpkı bir önceki seçimlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi, Türkiye’de de muhalif kitlenin sesi olmaya başladı. Çok sayıda ünlü ismin ardından başarılı komedyen Cem Yılmaz da Bluesky’da hesap oluşturdu.

“Daha güzel bir sosyal medya için”

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Bluesky hesabından yaptığı ilk paylaşımda, Netflix’te yayınlanan Do Not Disturb filminin yapay zeka ile The Simpsons tarzı çizime dönüştürülmüş bir versiyonunu paylaşarak, “Daha güzel bir sosyal medya için varım diyor. Ya hak!” sözlerini kullandı.

“X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim” diyen Cem Yılmaz, “Siz benim Bluesky’ımsınız, yeriniz ayrı” sözlerini kullandı ve şu ifadeleri paylaştı:

“Bugün en terbiyeli (!) adam bile sanatçı sıfatını kendine bahsettiği şey sanıyor. Ben sana sanatçı dememeler falan! Kardeş, ortalık yangın yeri, unvan mı kovalıyoruz? Armageddon olmuş, adam dövecek artist arıyor. Bu da bir mesai! Bana tuhaf geliyor. Neyse, ‘Her şey çok güzel olacak’ demiştim.”

Bunun yanı sıra Cem Yılmaz ayrıca gündeme dair şu eleştirilerde bulundu:

“Yazdığımız, çizdiğimiz işlerde bir görüş, bir tavır, bir fikir vardır. Bunu bilsin istersin, okuyan, izleyen. George Orwell’in başına dikilip ‘Aga, olayları kes; aga, şöyle de; abi, şunu da ekle; birader, sen de biraz sert gir’ deseydi! Orwell da ‘ sizin yapacağınız işi’ deyip romanı yarım bırakırdı.”

Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah ve Danla Bilic gibi birçok ünlü ismin ardından X hesabını kapatan Cem Yılmaz, Bluesky platformunda paylaşımlarına devam ediyor. Yılmaz ayrıca kapattığı X hesabından yaptığı son paylaşımda Elon Musk’ı eleştiren bazı ifadeler kullanmıştı.

Bluesky profilinin linkini yayınlayan komedyen, linkin açılmadığından şikayet ederek şu sözleri ekledi: